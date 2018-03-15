Почему азиатские велопрокаты разоряются в Европе

Варвара Гранкова

Гонконгский стартап GoBee, сдающий в аренду велосипеды, в начале марта объявил об уходе из Франции, а незадолго до этого – из Италии. Причина – «массовое уничтожение» парка велосипедов компании в результате краж или актов вандализма. «За четыре месяца 60% нашего парка было уничтожено, украдено или приватизировано, что делает невозможным продолжение нашего проекта в Европе», – говорится в заявлении компании.

Европа – историческая родина велосипеда, центр велосипедного движения и место проведения популярных велогонок. По данным Еврокомиссии, 8% населения ЕС ежедневно пользуются велосипедом, предпочитая его другим видам транспорта. Все крупные азиатские стартапы, занимающиеся сдачей велосипедов в аренду, такие как Mobike, ofo, oBike и GoBee, нацелились на европейские города, считая, что там можно будет развиваться, тогда как переполненный китайский рынок уже не позволяет надеяться на рост. Они не испытывают недостатка в венчурном финансировании – только ofo, например, привлекла по меньшей мере $1 млрд, – и это дало им возможность развернуть бизнес в таких городах, как Лондон, Париж, Брюссель, Манчестер, Мюнхен, Цюрих и Мадрид. Однако при запуске бизнеса возникли трудности – от логистики и регулирования до вандализма и краж.

Элемент культуры

«Вандализм – одна из основных проблем, с которой сталкиваются операторы. Вандализм и кражи угрожают всем системам проката велосипедов, но если велосипеды находятся в свободном доступе, эта проблема еще серьезнее», – говорит Никколо Паноццо из Европейской федерации велосипедистов. «Это элемент культуры. Именно в Европе это очень распространено», – добавляет он.

Гонконгская компания GoBee одной из первых из азиатских стартапов попыталась покорить рынок Франции. Ее заметные зеленые велосипеды, которые после использования можно было припарковать в любом месте, стали привычным зрелищем на улицах Парижа. Однако через несколько месяцев после начала деятельности во Франции более 1000 велосипедов компании были украдены, почти 3400 повреждены, в полицию было подано около 300 жалоб. Многие велосипеды оказались просто припаркованы у домов клиентов сервиса – по выражению компании, «приватизированы».

Некоторые полагают, что ситуация, в которой оказалась GoBee, подчеркивает проблемы французского общества, в частности маргинализацию молодежи из пригородов столицы. Однако в этом году компания также свернула бизнес в Италии и Бельгии. «Мы были готовы к некоторым проявлениям вандализма на начальном этапе. Однако, к сожалению, это явление вышло за пределы, с которыми мы готовы мириться», – заявили в компании после ухода с итальянского рынка.

История порчи

Велосипедный вандализм существует столько же, сколько сервисы краткосрочной аренды велосипедов. Более 50 лет назад в Амстердаме компания Witte Fietsen закрылась через несколько дней после открытия, потому что люди либо воровали ее находящиеся в свободном доступе велосипеды, либо бросали их в каналы. В последующие десятилетия в европейских городах появились подобные сервисы, но с ограничениями: велосипеды можно оставлять только на специальных парковочных станциях.

Mobike особенно остро страдает от вандализма в Манчестере, говорят двое сотрудников компании: здесь велосипеды часто оказываются в мусорных баках или в канале. Сервисы с фиксированной парковкой велосипедов также сталкиваются с проблемами. Банк Santander, выступающий спонсором городского сервиса проката велосипедов в Лондоне, был вынужден временно закрыть несколько парковочных станций в Милтон-Кинсе, после того как большая часть велосипедов была сломана или украдена.

Под охраной

Компании вынуждены нанимать целые армии сотрудников, чтобы следить за сохранностью велосипедов. По оценкам Паноццо, расходы на это могут достигать 30% всех издержек. Такие работники доставляют велосипеды в места повышенного спроса, осуществляют мелкий ремонт и сообщают о случаях вандализма.

В некоторых европейских городах работать легче, чем в остальных, говорят сотрудники компаний. По словам Криса Мартина, отвечающего за международное развитие в Mobike, наибольших успехов его компания добилась в Милане и Флоренции. Несмотря на проблемы в Манчестере, Mobike пока не уходит из этого города, однако ограничила сферу охвата только центром. Уход GoBee из Франции встревожил конкурентов, только пытающихся запустить бизнес в Париже. В декабре на этот рынок вышла ofo, в феврале – Mobike.

Велосипедный вандализм существует и в Китае. Стартап Wukong Bicycle закрылся после того, как почти 1100 его велосипедов (90% парка) были украдены. Картины «кладбищ велосипедов», куда местные власти свозят брошенные на улицах велосипеды, преследуют китайских предпринимателей. На помощь стартапам приходят технологии. Все велосипеды Mobike и почти весь парк ofo оснащены GPS-передатчиками. Ofo присваивает рейтинги своим клиентам и просит внести больший депозит тех, у кого рейтинг хуже. Однако эти меры обходятся компаниям недешево, указывает Паноццо, а коммерческую устойчивость таких проектов вычислить не так-то просто.

Перевела Надежда Беличенко