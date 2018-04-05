Иностранцы едут на выучку к российским инженерам
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
С марта в цехах калужского шинного завода немецкого концерна Continental слышна тайская речь – два десятка инженеров и техников проходят обучение, чтобы потом приступить к работе на строящемся сейчас заводе Continental в Таиланде. Как выяснили «Ведомости», западные производители шин все чаще привлекают российских специалистов к обучению сотрудников-иностранцев: либо отправляют иностранцев на стажировки в Россию, либо посылают российских шинников за границу для наладки производства. Сейчас так поступает не только Continental, но и итальянский производитель шин Pirelli. Передавать иностранцам российский опыт собирается и Nokian Tyres. «Ведомости» выяснили, чему иностранцы могут научиться на шинных заводах в России и почему международные производители привлекают для подготовки производственников именно российские кадры.
Технологии с Запада
В России немало шинных заводов, открытых крупнейшими западными производителями. Первым производство в Московской области в 2004 г. запустил французский концерн Michelin, в 2005 г. завод в Ленинградской области открыла финская Nokian Tyres, позднее их примеру последовали японская Yokohama, итальянская Pirelli, немецкая Continental и др. Западные шинники привезли иностранное оборудование и собственные технологии, обучили российских специалистов работе на станках с числовым программным управлением. Глядя на них, модернизацией занялись и крупные отечественные заводы «Кордиант» и «Нижнекамскшина». Они начали отказываться от полуавтоматической сборки каркаса шины, сделанные таким образом шины по качеству не могли конкурировать с европейскими покрышками, вспоминает Сергей Жадан, директор московского представительства «Татнефть-Нефтехима» (владеет заводом «Нижнекамскшина»). Российские производители перешли на немецкие, итальянские и голландские машины: станки для смешивания и резки резины, машины для сборки и формирования заготовок для шин, а также современное оборудование для финишной вулканизации покрышки. Жадан уверяет, что российские кадры сегодня не хуже владеют новыми технологиями, чем их западные коллеги.
Чему учат
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
«***** *** *** ****** ***** ** ***** ******** ** *–* ******** * ************, ******** * ************ ***********», – ************ ******* **** ************ ********** ****** ***********. ***** * ****** ******** ** ************ ** ********: ********-*********, ******* * ********* **************** *****. * ********* ***** ********* *** **** ********* ** ** *******, ******* ************* «*********** ******» **** *********. ** ** ******, ***** ******* ********* ***********, ** **** *********, ********** * *********** ************ *** ********* * ************ ***. *** ****** ********** ** ***** ***, ***** * ******** ********* ***** ***** ***********. *** ****** ******* * ****** – *** ********* ************ ** ************ ***** ***********, *** ******** ** **** ** **** ******* ** ******* *****.
*** ********** *********, ********* ***** ** **** ******* **** ********* ** ********, ****** ********* ****** ** ******** * *****, ********** * ********. * *********** ** ******* * ** *******, ***** ********** ************ * ********** **********.
*********** ** ************. ** ****** ************* «****** ***** ******», ***** ******** ******** * ************* ******* ********* ******* ********* ************ ************ *********-*********** *****, ******* ***** ***** ********* ** ********** ****** ****** ****** ***** * ***. ********** ***** ******* ****** * ************* * *********** *********, * ***** ************* * ****** ******** * **********, ******* ********* **********, *********** ************ «****** ***** ******». * ******** *** ****** – * ******* ****** ***** (********* * *** *** * ***) * * ********** *********** (** *** *** * ***). **************** ***** *********. ********** *******, *** ********** ********** ******** ************ ********, ***** ***** ********** ******, ******* *********** ******** ****** *************** ** ************* **********. ****** ****** * *** ********* * *** *** * *** ************ ** **** *.
*********** ******* *******, * ******** ** ******* * ** ******* ****, ********, ******* ********** ***** * ******* * ****** * ******** ** ********** ********. ** ********* *** **** ******** ** ******** ****** ****** * ************ ** ****** ****** * ***** * *********. *** ******** ********* ******** ************* ******* ****, *********** *********** *********** ************ * *****, ************ **** ********, *********** ************ ******* ****** (***). ** ********* ********, ***** *************** ******** ********** ***********, ******* ****, *** *** ******* ** ********* *********** ******** * ** *******.
****** **********
************* ********* ***** *********** ************ ** ********** ******* *******, ****** ****** ********, ******* *** **********: ************ * ****** ********* *******, *** * ******* *********** ******. * ************ * ********** ********* ********** *******, ******** ********.
** ** ***** ********* * ******** ********** ************ ** *****, ******* ****** ************, ******** ************ ** ****** * ********* ********* ********* ********* «*****». ************* *********** ** ****** * ********* ****** ******* * ******. ***************** ********** ******** ******* *********** ******** ****** ****** *** ******* ********** ********* **** ********* ****** ********** ******* ***** ********* ******* ****** * ***** ****** ** ******** *** * ************, ******* ************.
«*** ***** ******** ***** ** ******* – *** ****** **** *****, ***** ****, ** ******, *** *** ************ ** ******* ** ******** ***************», – ************ ********. * ******* **** ***** ***** ** ***** ************ ******* *** ******* ******** ** ********* ****** *******. ********* ********** ************ ****** ** ********* ****** ** ****** ******* * ******: ******** ** ********* ** ******** ******** * **************, ********** ** ********* * ********** ** *********** ******** ******** ********* * ******** ***** ******* * ******, ******** ********. ***** ********* *** *** ****** ********* * ******, ******* ********.
******** ************* *** ** *** *** ** ********** * ********** * ********* * ***** ********** ********* *** ****** ** *********** *******, ******* ********* ***********, ************ ****** ************* ** ******* ********* ******** «*****». **** **** ***** * ****, ***** **: **** ** ******* ********* ****** ********* ***** *********** ******** ** ********* * $*** *** * ***, *** ***** ******, *** ******* ************ ** ******.
******* ***** *******
****** ***** ******* *************** * ****** *********** ********* ***** ** ***************** *********, ******** ***********. ****** ********* ************ * ********* * ******, ** ***** ***** ***************** *********, ******* ************ **** **-** **************** ***** * ****-* **., ********** ***********. **% ******** *** *********-******** ********* *********** *************. ** ****** ********* ****** ** ********, ******* **.
* «*********** ******» ***** **** ***********, ** *** *** – ********. ** *** ******* ******** ***** ** *********** ***** * *********. *** ******** ************, *** ****** ***************** ************ ******** ** **** ******, ********* ********** ** ******, *****-********** * ******* *********. ******** ********* ******* * *********** ** **********.
** ****** ************, ********** ********** ******* *********** ***** (**** **. *******, ****, ******** **************** ************) ****** ****** * ****** ****** ******* ** ** *** ***. * *****. * * **** ****** ***** ********** * ****** ******, * ************ *********** ************* ******** ****** *** *** ***. * *****. ******** ******* ** ************ ***************** ******** * *************** **************, ******* ************. ** *** ******, ******* ********** ***** * ****** ****** ** ** *** ************ **** **** ** *******. ** ***** *** ******, ***** ******** ******** *******, ******** * ******** * ****-* **.