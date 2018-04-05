Менеджмент / Образование
Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: Россия выезжает на шинах

Иностранцы едут на выучку к российским инженерам

Как российские специалисты помогают запускать шинные заводы в других странах
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С марта в цехах калужского шинного завода немецкого концерна Continental слышна тайская речь – два десятка инженеров и техников проходят обучение, чтобы потом приступить к работе на строящемся сейчас заводе Continental в Таиланде. Как выяснили «Ведомости», западные производители шин все чаще привлекают российских специалистов к обучению сотрудников-иностранцев: либо отправляют иностранцев на стажировки в Россию, либо посылают российских шинников за границу для наладки производства. Сейчас так поступает не только Continental, но и итальянский производитель шин Pirelli. Передавать иностранцам российский опыт собирается и Nokian Tyres. «Ведомости» выяснили, чему иностранцы могут научиться на шинных заводах в России и почему международные производители привлекают для подготовки производственников именно российские кадры.

Технологии с Запада

В России немало шинных заводов, открытых крупнейшими западными производителями. Первым производство в Московской области в 2004 г. запустил французский концерн Michelin, в 2005 г. завод в Ленинградской области открыла финская Nokian Tyres, позднее их примеру последовали японская Yokohama, итальянская Pirelli, немецкая Continental и др. Западные шинники привезли иностранное оборудование и собственные технологии, обучили российских специалистов работе на станках с числовым программным управлением. Глядя на них, модернизацией занялись и крупные отечественные заводы «Кордиант» и «Нижнекамскшина». Они начали отказываться от полуавтоматической сборки каркаса шины, сделанные таким образом шины по качеству не могли конкурировать с европейскими покрышками, вспоминает Сергей Жадан, директор московского представительства «Татнефть-Нефтехима» (владеет заводом «Нижнекамскшина»). Российские производители перешли на немецкие, итальянские и голландские машины: станки для смешивания и резки резины, машины для сборки и формирования заготовок для шин, а также современное оборудование для финишной вулканизации покрышки. Жадан уверяет, что российские кадры сегодня не хуже владеют новыми технологиями, чем их западные коллеги.

Чему учат

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