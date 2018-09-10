Менеджмент / Управление

Что делать руководителю, если подчиненных все больше

Прежние подходы к управлению не годятся
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Управление даже несколькими людьми – трудная задача. Но что будет, если количество подчиненных в одночасье вырастает с трех до 15? Начальнику следует адаптировать стиль руководства к масштабам команды – и побыстрее. То, что работало с одним-двумя сотрудниками, не обязательно сработает с большим количеством, говорит Мэри Аббаджей, президент консалтинговой фирмы Careerstone. Например, долгие беседы хороши, когда подчиненных пара человек, но и короткие обсуждения могут быть не менее эффективны. Аббаджей консультировала молодую женщину-руководителя, у которой вскоре будет 15 подчиненных вместо трех. Она дружит с каждым в своей команде, но, предупреждает Аббаджей, в дальнейшем дружить со всеми вряд ли будет возможно и с этим придется смириться.

Еще одна ловушка для менеджеров – стремление доказать всем новым сотрудникам свою состоятельность, что часто приводит к изрядному стрессу. Старший вице-президент по стратегическому развитию Getty Images Ли Мартин побывал в подобной ситуации. В 1983 г. он начал работать в фотоагентстве Allsport, где на тот момент было шесть сотрудников. Мартин стал одним из четырех владельцев компании, впоследствии быстро выросшей до 180 сотрудников, половина из них были непосредственными подчиненными Мартина. В 1998 г. Getty выкупила Allsport, и в какой-то момент количество подчиненных Мартина выросло до 600 человек.

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