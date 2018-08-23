У офисных служащих слишком много начальников

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Варвара Гранкова

Многие работники говорят, что у них больше одного начальника и это порождает недоразумения и неразбериху в офисе. По данным опроса компании Gartner, более двух третей сотрудников по всему миру заявляют, что им приходится иметь дело более чем с одним боссом, чтобы выполнить работу, и почти столько же респондентов пожаловались, что тратят много времени, ожидая указаний от старших руководителей. Отсутствие четких целей приводит к тому, что некоторые сотрудники пытаются манипулировать своими менеджерами.

Несколько лет назад на прежней работе у Гириша Риши был начальник, которого каждый мелкий провал или триумф надолго выбивал из колеи, что было бичом для подчиненных, говорит Риши, ныне исполнительный директор компании – разработчика программного обеспечения для управления цепочками поставок JDA Software.

«Если появлялись новости о конкуренте, обсуждение занимало половину дня, – рассказывает он. – Если удавалось привлечь выгодного клиента, празднование продолжалось слишком долго. Не было ни системного подхода, ни приоритетов». Риши вспоминает, что он изо всех сил старался оградить свою команду от хаоса. На новом месте, в JDA, Риши требует, чтобы совещания были интенсивными и длились либо 8, либо 30 минут, и просит участников представить материалы за 48 часов до встречи. Как утверждает Риши, примерно на 70% совещаний люди приходят подготовленными, собравшись с мыслями.

По данным Gartner, в настоящее время боссы управляют в среднем девятью непосредственными подчиненными по сравнению с пятью в 2008 г. и это настолько рассеивает их силы, что они теряют представление, чем заняты сотрудники. Только около 35% сотрудников, опрошенных в прошлом году Gartner, заявили, что их менеджер в курсе их повседневной работы. «Менеджерам труднее давать хорошую обратную связь и учить сотрудников, если они не знают текущей загрузки сотрудников», – говорит Брайан Кропп, лидер HR-практики в Gartner.