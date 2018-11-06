Молодость основателя вовсе не гарантирует успеха стартапа

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Варвара Гранкова

20 лет назад Кэрол Гарднер переживала непростой период: ее брак распался, инвестиции в недвижимость оказались неудачными, она была вся в долгах и страдала от депрессии. Как-то Гарднер пришло в голову нарядить своего бульдога Зельду в костюм Санта-Клауса и отправить фото производителям рождественских открыток. Гарднер взяла фото Зельды на отраслевую выставку и распродала их за считанные часы. В 2016 г. выручка ее компании Zelda Wisdom составляла $50 млн. Идея обернулась глобальным бизнесом: компания продает права на использование изображений Зельды (это имя носит уже третий бульдог) в календарях, книгах и т. д.

Гарднер, которой сейчас за 70, связывает собственный успех с тем, что свое дело она начала уже в довольно солидном возрасте и у нее были хорошие опыт и связи, полученные во время работы креативным директором в рекламной отрасли. Когда ей понадобился фотограф и рекламный агент, она позвонила старым друзьям. «Я наряжала собаку в костюмы и называла это бизнесом. Кто еще, кроме хороших друзей, согласился бы работать со мной?» – вспоминает Гарднер.

Эта история не соответствует общепринятым представлениям. Благодаря широко известным историям успеха таких предпринимателей, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг, начавших бизнес в очень молодом возрасте, многие считают, что чем раньше начать свое дело, тем успешнее оно будет.

Однако исследование, опубликованное в этом году Национальным бюро экономических исследований США (US National Bureau of Economic Research, NBER), показало, что более успешными обычно становятся проекты, запущенные предпринимателями постарше.