Как общеобразовательной школе найти $5 млн

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Президент «М.видео-Эльдорадо» Александр Тынкован внесет $5 млн в эндаумент-фонд школы «Летово». Школа заключила договор с Тынкованом в конце 2018 г., бизнесмен вошел в состав попечительского совета фонда школы, сообщил представитель школы. По словам представителя школы, Тынкован уже внес первый транш. Точную сумму первого транша представители Тынкована и «Летово» раскрыть отказались.

Эндаумент-фонд «Летово» финансирует содержание школы и поддерживает учеников, которые не могут платить за учебу. По данным школы, размер фонда сейчас составляет около $125 млн, из них $120 млн – взнос Вадима Мошковича (владелец «Русагро», занимающий 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд). Еще $5 млн – взносы других частных меценатов и корпоративных жертвователей. Сейчас 85% учеников школы учатся за счет фонда. Расходы на строительство и ввод школы в эксплуатацию взял на себя Мошкович, который потратил на строительство школы уже $80 млн. Операционные расходы школа «Летово» не раскрывает.

Эндаумент (целевой капитал) – это пожертвование некоммерческой организации с условием, что дар будет инвестирован, а доходы от инвестиций пойдут на конкретные цели. Первоначальное пожертвование (тело целевого капитала), как правило, останется нетронутым. Средства эндаумент-фондов передаются в доверительное управление специализированным управляющим компаниям. Управляющей компанией фонда «Летово» является, по данным сайта школы, «Сбербанк управление активами».

Тынкован сообщил «Ведомостям», что решил поддержать школу, потому что ему нравится проект, который дает шанс детям получить хорошее образование в России независимо от финансовых возможностей семьи. Он отмечает, что прием детей основан на принципе так называемого слепого поступления (need-blind admission, когда решение о зачислении выносится без учета имущественного положения соискателя). Школа «Летово» открылась в сентябре 2018 г. недалеко от поселка Коммунарка в 4 км от МКАД по Калужскому шоссе. В школу-пансион приняли 243 одаренных ученика: около половины из них из Москвы, остальные – со всей России. В одном интервью Мошкович рассказал «Ведомостям», что мог бы выбрать благотворительный проект в сфере медицины, однако счел, что наибольшую пользу стране принесет именно школа. Сам Мошкович окончил одну из лучших в Москве – школу № 57. Цель «Летово», по его словам, дать детям путевку в жизнь.