Почему растут зарплаты операторов call-центров
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Сервис подбора персонала Worki провел исследование зарплат линейных специалистов в России. Сайт проанализировал 1 млн вакансий водителей, администраторов кафе, разнорабочих, менеджеров по продажам и прочих линейных сотрудников. Оказалось, что с марта 2018 г. по март 2019 г. более всего выросли зарплаты операторов колл-центров. За этот период они увеличились почти на 15% – с 28 679 до 32 810 руб. Для сравнения: зарплаты водителей за это время, напротив, упали почти на 20%, а жалованье администраторов кафе выросло на 7%.
Данные HeadHunter повышательный тренд подтверждают: средняя зарплата оператора колл-центра с января по май 2019 г. составила 30 000 руб. – на 13% выше, чем в аналогичный период 2018 г.
Растут не только оклады – растет спрос на специалистов по телефонному обслуживанию. По данным HeadHunter, количество вакансий операторов колл-центров выросло на 11% с 14 396 (январь – май 2018 г.) до 15 969 (январь – май 2019 г.).
Колл-центров в России все больше – это прежде всего результат развития электронной коммерции, говорит Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services. Новым центрам нужны кадры и даже те компании, которые планировали заменить операторов-людей ботами, нанимают людей, потому что клиенты не хотят общаться с роботами, поясняет она.
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