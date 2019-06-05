Где студент может подработать этим летом

Варвара Гранкова

Каждое лето сеть московских кафе группы Solo набирает официантов, бариста и поваров. Рестораны открывают летние веранды, проводят выездное обслуживание. Штатных сотрудников не хватает, рассказывает управляющий партнер Solo Дмитрий Антонов. По его словам, этим летом сеть планирует нанять около 20 официантов и бариста и 20 поваров. На временные позиции ищут студентов и недавних выпускников без опыта, которые хотят подзаработать на время летних каникул. Найти временный персонал крайне трудно: летом практически все рестораны Москвы открывают новые вакансии, за официантов и поваров начинается настоящая борьба, утверждает Антонов. Отдел по персоналу Solo публикует вакансии в соцсетях, сообщает о вакансиях в университеты и училища. Чтобы заинтересовать студентов, пришлось повысить зарплату. Два-три дня молодежь стажируется на полставки, а затем получает полный оклад. Официанты зарабатывают около 35 000 руб. в месяц с учетом чаевых, а повара – около 40 000 руб., по словам Антонова.

По данным на 5 июня 2019 г., на сайте HeadHunter было опубликовано 49 206 предложений о работе для неопытных кадров – на 30% больше, чем годом ранее. Причем этим летом работодатели готовы платить временному персоналу около 40 000 руб. в месяц – на 13% выше, чем летом 2018 г.

В России около 4,16 млн студентов, по данным Министерства науки и высшего образования за 2018 г. Это хороший трудовой ресурс – они молоды, полны сил и согласны работать за относительно скромные деньги, говорит Анастасия Дудник, руководитель направления общего подбора в Москве компании ManpowerGroup. Потребность в них увеличивается с июня по сентябрь – когда увольняются или уходят в отпуска штатные сотрудники. Обычно компании платят студентам меньше, чем штатным работникам, либо вовсе берут молодежь на бесплатную стажировку, обещая новичку дальнейший карьерный рост, говорит Дудник.

Охотнее всего студентов без опыта нанимают курьерами, официантами, продавцами, поварами, операторами колл-центров, промоутерами и автомойщиками, по данным HeadHunter. Многие также приглашают молодых ребят подработать на лето грузчиками, разнорабочими и уборщиками, добавляет представитель портала Avito.ru. По данным HeadHunter, в Москве грузчик может заработать 35 000–50 000 руб. в месяц.

Самая востребованная летняя профессия в Москве – курьер, по данным HeadHunter. Московские компании предлагают временным курьерам зарплату в 30 000 руб., петербургские – в 27 000 руб. в месяц. Летом ряды курьеров редеют – они разъезжаются в отпуска или отправляются на заработки на юг страны, поэтому компании стараются компенсировать дефицит студентами, говорит директор по доставке Lamoda Group Илья Стародубцев.

Летом в ресторанах холдинга «Росинтер» увеличивается поток гостей и компания активно нанимает студентов – официантами, поварами, барменами и администраторами зала, рассказывает директор по персоналу «Росинтер ресторантс» Андрей Туманов. Компания приглашает студентов профильных колледжей и оставляет вакансии в московском центре занятости. В среднем студенты без опыта зарабатывают летом по 40 000–70 000 руб. с чаевыми, замечает Туманов. По данным HeadHunter, в Москве официантам без опыта предлагают в среднем 50 000 руб. в месяц, как и прошлым летом. Поварам без опыта работы в Москве предлагают меньше – 33 000 руб. в месяц.

Интернет-магазин Lamoda нанимает молодежь в пункты выдачи и примерки заказов, рассказывает представитель компании. На эту позицию часто берут новичков без опыта, их приходится учить общаться с клиентами и управляться с кассовым аппаратом. Оклад на стартовых позициях для кандидатов без опыта работы (стажеры, ассистенты, координаторы) с полным рабочим днем не превышает 30 000 руб. в месяц, продолжает представитель Lamoda.

Объединенная компания «Связной-Евросеть» нанимает студентов продавцами-консультантами, говорит вице-президент по персоналу компании Кирилл Попов. По данным HeadHunter, зарплаты продавцов-консультантов растут опережающими темпами по сравнению с другими специальностями для работников без опыта. В июне 2019 г. московские компании предлагали продавцам-консультантам 48 000 руб. в месяц – что на 20% выше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге жалованье продавцов за год выросло на треть – до 45 000 руб.

Отвечая на вопрос о временной работе для студентов, крупные компании дружно говорили, что берут молодежь на летнюю оплачиваемую практику или стажировку. PepsiCo принимает на стажировки специалистов по контролю качества, инженеров, менеджеров по продажам, финансистов и проч., говорит менеджер по развитию бренда работодателя компании Надежда Рогулева. Unilever приглашает студентов пройти практику на производствах в Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Омске и в центральном офисе в Москве, рассказывает представитель компании. «Бритиш американ тобакко» запускает стажировки в отделах маркетинга, финансов, информационных технологий, управления производством и проч., говорит директор по работе с персоналом компании Ирина Ермолаева. По ее словам, летним стажерам в Москве платят по 40 000 руб. в месяц.

Но речь идет все-таки о подборе небольшого числа перспективных молодых специалистов с возможностью найма в штат. «Русал» набирает на стажировки по множеству специальностей – от машинистов до инженеров и экономистов, сообщил представитель компании. Но молодые специалисты не идут на рабочие профессии, жалуется он. PepsiCo ощущает нехватку выпускников, заинтересованных в работе у производителей потребительских товаров, говорит Рогулева. Сложнее всего найти химиков, микробиологов и инженеров в регионах, замечает она.