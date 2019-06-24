Почему на российских сайтах поиска работы чаще появляются анонимные резюме

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Варвара Гранкова

32-летняя москвичка Жанна, специалист по машинному обучению, обычно искала работу через знакомых. Иногда девушка размещала резюме на крупных работных сайтах, но получала много неинтересных предложений. Зимой прошлого года у Жанны истекал контракт с американской интернет-компанией, и она ради эксперимента опубликовала анонимное резюме на сайте агентства New.hr – без указания имени и контактов. Девушка подробно описала навыки, опыт и желаемое место работы. Через месяц она получила предложение – удаленно заняться проектом в Эстонии. «Я удивилась – не думала, что кандидат-аноним кого-то заинтересует», – говорит Жанна.

Почему кандидаты ищут работу анонимно? Как правило, анонимные соискатели просто хотят сменить место работы втайне от нынешнего начальника и при этом не спровоцировать конфликт в компании, считает партнер хедхантинговой компании Kontakt InterSearch Russia Ольга Сабинина. Партнер компании «Экопси консалтинг» Мария Макарушкина приводит пример, как недавно коммерческий директор крупной интернет-компании решил уволиться, но испугался, что нынешнее руководство начнет вставлять палки в колеса, давать плохие рекомендации и завалит задачами перед увольнением. Он опубликовал резюме на работных сайтах без указания имени и текущего места работы, знает Макарушкина.

Некоторые специалисты хотят из любопытства узнать свою рыночную стоимость, есть ли на них спрос у других компаний, продолжает Макарушкина. А другие боятся раскрывать возраст и пол – считают, что компания не станет приглашать их на собеседование из-за стереотипов или внутренних ограничений.

Отдельная категория анонимных соискателей – IT-специалисты. Рекрутеры агентства New.hr по поиску IT-специалистов постоянно общались с разработчиками и программистами, предлагали им помощь в поиске новой работы, но часто получали отказ, рассказывает основательница агентства Кира Кузьменко. По ее словам, IT-специалисты говорили, что не хотят выходить на рынок открыто – мол, компании завалят их скучными вакансиями, говорит Кузьменко. Так у агентства New.hr появилась идея – запустить сайт с анонимными резюме без указания имен, фамилий, возраста, пола и текущего места работы. В профиле соискателя описаны навыки и опыт кандидата, а главное – какую работу и на каких условиях он хочет найти. Сайт Geekjob.ru был запущен весной 2018 г., сейчас на нем опубликовано более 500 анонимных резюме, говорит Кузьменко.