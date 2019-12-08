Каким должен быть идеальный тандем генерального и финансового директоров

Компании по всему миру массово приобретают активы. В прошлом году сумма объявленных слияний и поглощений составила $4,1 трлн. Тем не менее процент неудачных слияний и поглощений удручающе высок – около 80%. Какие слияния и поглощения имеют наибольшие шансы на успех? Очевидно, ответ можно найти у первых лиц компании. Руководители организаций задают стратегии и часто принимают окончательные решения о слияниях и поглощениях. Они также консультируются со своими финансовыми директорами, которые помогают определить цели поглощения, провести экспертизу, согласовать финансирование и решить управленческие задачи после заключения сделки. Финансовый директор для генерального директора – это как Робин для Бэтмена или доктор Ватсон для Шерлока Холмса.