Каким должен быть идеальный тандем генерального и финансового директоров
Компании по всему миру массово приобретают активы. В прошлом году сумма объявленных слияний и поглощений составила $4,1 трлн. Тем не менее процент неудачных слияний и поглощений удручающе высок – около 80%. Какие слияния и поглощения имеют наибольшие шансы на успех? Очевидно, ответ можно найти у первых лиц компании. Руководители организаций задают стратегии и часто принимают окончательные решения о слияниях и поглощениях. Они также консультируются со своими финансовыми директорами, которые помогают определить цели поглощения, провести экспертизу, согласовать финансирование и решить управленческие задачи после заключения сделки. Финансовый директор для генерального директора – это как Робин для Бэтмена или доктор Ватсон для Шерлока Холмса.
Мы в своем исследовании пришли к выводу, что существует оптимальный тандем генерального (СЕО) и финансового директоров (CFO), под руководством которых шансы на успех слияний и поглощений повышаются.
Веселый и мрачный
В паре пессимистичный финансовый директор сдерживает рвение оптимистичного генерального директора. Cловом, каждому жизнерадостному рыцарю нужен мрачный оруженосец. Оптимизм и пессимизм – когнитивные характеристики, влияющие на мышление и образ действий. Оптимисты, как правило, сосредоточиваются на положительной информации, которая способствует достижению целей, а нежелательные факты игнорируют. Пессимисты более чувствительны к негативной информации, которая препятствует достижению целей, поэтому во имя предотвращения потенциальной катастрофы они более придирчивы и осторожны.
Установлено, что эти два качества соответствуют ролевым функциям генерального директора (CEO) и финансового директора (CFO). От руководителей компаний ждут больше оптимизма и открытости для рисков. Сегодня вполне стандартная характеристика генерального директора в любой отрасли бизнеса – оптимистично настроенный, дальновидный и открытый для общения. Сатья Наделла, Джек Ма и Мэри Барра лишь некоторые из таких руководителей. Компании не могут заложить и удерживать восходящую траекторию развития, если ими руководит лидер, который уклоняется от рисков или планирует не далее чем на среднесрочную перспективу.