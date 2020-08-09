Почему советам директоров больше не нужно встречаться очно

Почему советам директоров больше не нужно встречаться очноВосемь приемов для организации эффективных виртуальных заседаний
Многие директора обнаружили, что виртуальные собрания даже лучше, чем встречи в офлайне. Помимо очевидных преимуществ (не нужно никуда ездить, проще собрать всех вместе) переход на виртуальные совещания позволил членам советов усовершенствовать корпоративное управление. Повестки заседаний стали короче, презентации – качественнее, дискуссии – более смелыми и открытыми. Кроме того, появилась возможность привлекать больше топ-менеджеров и сторонних экспертов.
«Уже несколько гендиректоров и председателей советов сказали мне, что не вернутся к встречам в офлайне, потому что видят огромные преимущества виртуальных совещаний», – говорит Джим Цитрин, руководитель Североамериканской практики Spencer Stuart по работе с гендиректорами. «Когда сидишь за большим столом, очень многое зависит от расположения твоего места относительно мест главных спикеров. Но в Zoom все видят лица и глаза друг друга прямо перед собой. Это помогает сохранять концентрацию, удерживать нить дискуссии и принимать решения», – поясняет Цитрин.
Недавно eBay искала нового гендиректора, и один из этапов было решено полностью провести онлайн. В результате компании удалось завершить этот процесс намного быстрее и эффективнее, чем обычно (а поиск руководителя для крупной организации порой занимает до 4–6 месяцев). «Когда мы перешли в онлайн, я поначалу сомневался, сможем ли мы оценивать кандидатов и налаживать с ними контакт – а ведь это необходимо, чтобы выбрать гендиректора и настроить его на успех, – говорит председатель совета директоров eBay Том Тирни. – Но вскоре преимущества стали очевидны. Нам всем удалось уделить время кандидатам и познакомиться с ними. Все члены комитета и совета быстро привыкли к этому формату».
Рон Шугар, председатель совета директоров Uber и член советов Apple, Amgen и Chevron, говорит: «Советы много лет не хотели проводить виртуальные встречи. Возможно, такие заседания никогда полностью не заменят реальное общение, однако своевременный видеозвонок может заметно повысить эффективность работы совета».