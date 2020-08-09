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Почему советам директоров больше не нужно встречаться очно

Восемь приемов для организации эффективных виртуальных заседаний
Кит Феррацци Сара Запп
Варвара Гранкова / Ведомости

Многие директора обнаружили, что виртуальные собрания даже лучше, чем встречи в офлайне. Помимо очевидных преимуществ (не нужно никуда ездить, проще собрать всех вместе) переход на виртуальные совещания позволил членам советов усовершенствовать корпоративное управление. Повестки заседаний стали короче, презентации – качественнее, дискуссии – более смелыми и открытыми. Кроме того, появилась возможность привлекать больше топ-менеджеров и сторонних экспертов.

«Уже несколько гендиректоров и председателей советов сказали мне, что не вернутся к встречам в офлайне, потому что видят огромные преимущества виртуальных совещаний», – говорит Джим Цитрин, руководитель Североамериканской практики Spencer Stuart по работе с гендиректорами. «Когда сидишь за большим столом, очень многое зависит от расположения твоего места относительно мест главных спикеров. Но в Zoom все видят лица и глаза друг друга прямо перед собой. Это помогает сохранять концентрацию, удерживать нить дискуссии и принимать решения», – поясняет Цитрин.

Недавно eBay искала нового гендиректора, и один из этапов было решено полностью провести онлайн. В результате компании удалось завершить этот процесс намного быстрее и эффективнее, чем обычно (а поиск руководителя для крупной организации порой занимает до 4–6 месяцев). «Когда мы перешли в онлайн, я поначалу сомневался, сможем ли мы оценивать кандидатов и налаживать с ними контакт – а ведь это необходимо, чтобы выбрать гендиректора и настроить его на успех, – говорит председатель совета директоров eBay Том Тирни. – Но вскоре преимущества стали очевидны. Нам всем удалось уделить время кандидатам и познакомиться с ними. Все члены комитета и совета быстро привыкли к этому формату».

Рон Шугар, председатель совета директоров Uber и член советов Apple, Amgen и Chevron, говорит: «Советы много лет не хотели проводить виртуальные встречи. Возможно, такие заседания никогда полностью не заменят реальное общение, однако своевременный видеозвонок может заметно повысить эффективность работы совета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных