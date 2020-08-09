Почему советам директоров больше не нужно встречаться очно

Недавно eBay искала нового гендиректора, и один из этапов было решено полностью провести онлайн. В результате компании удалось завершить этот процесс намного быстрее и эффективнее, чем обычно (а поиск руководителя для крупной организации порой занимает до 4–6 месяцев). «Когда мы перешли в онлайн, я поначалу сомневался, сможем ли мы оценивать кандидатов и налаживать с ними контакт – а ведь это необходимо, чтобы выбрать гендиректора и настроить его на успех, – говорит председатель совета директоров eBay Том Тирни. – Но вскоре преимущества стали очевидны. Нам всем удалось уделить время кандидатам и познакомиться с ними. Все члены комитета и совета быстро привыкли к этому формату».