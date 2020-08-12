Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как сделать онлайн-совещания короткими и эффективными

Шесть приемов, придуманных для глухих людей, которые вам помогут
Сабина Наваз Роберта Кордано
Варвара Гранкова

За последние месяцы многие осознали, что в онлайне трудно поддерживать непрерывность работы и согласованность всех действий. Мы говорим или слишком мало, или слишком много, без нужды повторяясь. Наше внимание рассеяно, и мы не можем настроиться на работу. Нам не приходится переходить из одной переговорной в другую на очередную встречу, и это однообразие нервирует и заставляет скучать. Во многом это происходит потому, что отсутствие физического взаимодействия с коллегами означает отсутствие невербальных данных. Мы тратим на коммуникации больше времени, однако осмысливаем общение меньше.

Проведение встреч в виртуальном пространстве требует других навыков, чем общение вживую. Чтобы лучше организовать онлайн-коммуникации, можно изучить опыт людей, пользующихся ежедневно более широким набором стратегий и инструментов общения, чтобы понимать друг друга. Такой опыт есть у глухих и слабослышащих.

Один из авторов этой статьи, Сабина Наваз, консультирует руководителей высшего звена, среди которых есть несколько глухих, а второй автор, Роберта Кордано, президент Галлодетского университета, сама глухая. Мы научились без проблем общаться друг с другом. Разработанные нами методы можно применять для более эффективных коммуникаций и в виртуальном пространстве:

1. Не спешите. Во время видеовстреч следите за глазами участников. К примеру, во время наших совещаний Сабина делает паузу, когда Роберта опускает глаза к листу бумаги, чтобы сделать заметки. Следя за глазами и понимая, когда и где человек отвлекается, мы можем регулировать темп совещания.

Вы видите 26% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных