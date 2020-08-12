Как сделать онлайн-совещания короткими и эффективными

За последние месяцы многие осознали, что в онлайне трудно поддерживать непрерывность работы и согласованность всех действий. Мы говорим или слишком мало, или слишком много, без нужды повторяясь. Наше внимание рассеяно, и мы не можем настроиться на работу. Нам не приходится переходить из одной переговорной в другую на очередную встречу, и это однообразие нервирует и заставляет скучать. Во многом это происходит потому, что отсутствие физического взаимодействия с коллегами означает отсутствие невербальных данных. Мы тратим на коммуникации больше времени, однако осмысливаем общение меньше.