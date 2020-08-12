Как сделать онлайн-совещания короткими и эффективными

Как сделать онлайн-совещания короткими и эффективнымиШесть приемов, придуманных для глухих людей, которые вам помогут
За последние месяцы многие осознали, что в онлайне трудно поддерживать непрерывность работы и согласованность всех действий. Мы говорим или слишком мало, или слишком много, без нужды повторяясь. Наше внимание рассеяно, и мы не можем настроиться на работу. Нам не приходится переходить из одной переговорной в другую на очередную встречу, и это однообразие нервирует и заставляет скучать. Во многом это происходит потому, что отсутствие физического взаимодействия с коллегами означает отсутствие невербальных данных. Мы тратим на коммуникации больше времени, однако осмысливаем общение меньше.
Проведение встреч в виртуальном пространстве требует других навыков, чем общение вживую. Чтобы лучше организовать онлайн-коммуникации, можно изучить опыт людей, пользующихся ежедневно более широким набором стратегий и инструментов общения, чтобы понимать друг друга. Такой опыт есть у глухих и слабослышащих.
Один из авторов этой статьи, Сабина Наваз, консультирует руководителей высшего звена, среди которых есть несколько глухих, а второй автор, Роберта Кордано, президент Галлодетского университета, сама глухая. Мы научились без проблем общаться друг с другом. Разработанные нами методы можно применять для более эффективных коммуникаций и в виртуальном пространстве:
1. Не спешите. Во время видеовстреч следите за глазами участников. К примеру, во время наших совещаний Сабина делает паузу, когда Роберта опускает глаза к листу бумаги, чтобы сделать заметки. Следя за глазами и понимая, когда и где человек отвлекается, мы можем регулировать темп совещания.