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Каких сотрудников будут нанимать работодатели в 2022 году

Дефицит кадров усугубляется
Юлиана Петрова Мария Подцероб
Дефицит кадров, возникший в пандемию, в 2022 г. только усугубится / Максим Стулов / Ведомости

Рынок труда столкнулся с острым дефицитом кадров еще в прошлом году. В торговле, финансах и страховании, фармацевтике, IT, телекоме, строительстве и сфере услуг количество вакансий, по данным Rabota.ru и «Сбериндекса», превысило допандемийные показатели. Чемпион роста – торговля: ритейлеры сейчас предлагают вдвое больше вакансий, чем в допандемийном 2019 году. Но число кандидатов на рабочие места увеличивается гораздо медленнее, а в некоторых отраслях даже сократилось. Например, в промышленном производстве число резюме снизилось на 1% по сравнению с 2019-м до 2,73 млн единиц, по данным HeadHunter. В 2021 г. среднемесячное количество вакансий выросло на 71% по сравнению с допандемийным 2019 годом, с 543 400 до 931 600 единиц, а число резюме – на 13%, с 3,34 млн до 3,77 млн единиц.

В 2022 г. работодатели еще активнее будут набирать персонал, чем в прошлом году. По данным опроса 2595 менеджеров по подбору персонала, проведенного компанией Hays, в этом году увеличить штат собираются 48% работодателей, нанять временный или контрактный персонал – 69% работодателей. Для исполнения этих планов им придется менять требования к своим специалистам по HR и расширять службы персонала. Какие кадры и кадровики сегодня нужны работодателям?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных