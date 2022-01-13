Каких сотрудников будут нанимать работодатели в 2022 году

Рынок труда столкнулся с острым дефицитом кадров еще в прошлом году. В торговле, финансах и страховании, фармацевтике, IT, телекоме, строительстве и сфере услуг количество вакансий, по данным Rabota.ru и «Сбериндекса», превысило допандемийные показатели. Чемпион роста – торговля: ритейлеры сейчас предлагают вдвое больше вакансий, чем в допандемийном 2019 году. Но число кандидатов на рабочие места увеличивается гораздо медленнее, а в некоторых отраслях даже сократилось. Например, в промышленном производстве число резюме снизилось на 1% по сравнению с 2019-м до 2,73 млн единиц, по данным HeadHunter. В 2021 г. среднемесячное количество вакансий выросло на 71% по сравнению с допандемийным 2019 годом, с 543 400 до 931 600 единиц, а число резюме – на 13%, с 3,34 млн до 3,77 млн единиц.