Зачем «Сбербанк» и крупнейшие промышленные предприятия России объединяются в национальный ESG-альянс

Зачем «Сбербанк» и крупнейшие промышленные предприятия России объединяются в национальный ESG-альянсСможет ли он повлиять на правила игры и экологическое регулирование в России
На первом собрании 25 января учредители национального ESG-альянса во главе со Сбербанком утвердили устав, выбрали наблюдательный совет из 28 человек и назначили генеральным директором Андрея Шаронова, который в течение нескольких лет руководил Московской школой управления «Сколково». Управляющая структура в форме автономной некоммерческой организации (АНО) будет создана до марта 2022 г.
О создании ESG-альянса крупные российские компании объявили в декабре 2021 г. Альянс – совершенно новая структура, аналогов ему нет ни в России, ни в мире. В мире функции, связанные с экологией, социальной ответственностью и корпоративным управлением (ESG), выполняют отраслевые объединения и ассоциации, такие как Международный совет по горному делу и металлам, говорит Игорь Коротецкий, руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ.
«Ведомости» попытались оценить выгоды участников и потенциальный фронт работ нового объединения.