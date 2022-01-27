Зачем «Сбербанк» и крупнейшие промышленные предприятия России объединяются в национальный ESG-альянс

О создании ESG-альянса крупные российские компании объявили в декабре 2021 г. Альянс – совершенно новая структура, аналогов ему нет ни в России, ни в мире. В мире функции, связанные с экологией, социальной ответственностью и корпоративным управлением (ESG), выполняют отраслевые объединения и ассоциации, такие как Международный совет по горному делу и металлам, говорит Игорь Коротецкий, руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ.