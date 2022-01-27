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Зачем «Сбербанк» и крупнейшие промышленные предприятия России объединяются в национальный ESG-альянс

Сможет ли он повлиять на правила игры и экологическое регулирование в России
Юлиана Петрова
Сможет ли ESG-альянс повлиять на правила и законы в сфере экологии / Андрей Гордеев / Ведомости

На первом собрании 25 января учредители национального ESG-альянса во главе со Сбербанком утвердили устав, выбрали наблюдательный совет из 28 человек и назначили генеральным директором Андрея Шаронова, который в течение нескольких лет руководил Московской школой управления «Сколково». Управляющая структура в форме автономной некоммерческой организации (АНО) будет создана до марта 2022 г.

О создании ESG-альянса крупные российские компании объявили в декабре 2021 г. Альянс – совершенно новая структура, аналогов ему нет ни в России, ни в мире. В мире функции, связанные с экологией, социальной ответственностью и корпоративным управлением (ESG), выполняют отраслевые объединения и ассоциации, такие как Международный совет по горному делу и металлам, говорит Игорь Коротецкий, руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ.

«Ведомости» попытались оценить выгоды участников и потенциальный фронт работ нового объединения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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