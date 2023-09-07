Дипломированные специалисты подались в курьеры

В большинстве случаев люди используют курьерство для временной подработки. Работают в другой отрасли параллельно с курьерством 43% участников опроса, а каждый пятый опрошенный совмещает подработку с учебой, отмечают авторы исследования. Более 12% респондентов отметили, что развивают собственный бизнес. Основной фактор, влияющий на выбор подработки в сфере доставки, – возможность управлять своим временем: более 68% опрошенных отмечают, что в курьерстве их привлекает гибкий график. Почти 39% ценят доставку за возможность совмещать подработку с другой работой, а еще 18% – с учебой, следует из результатов опроса.