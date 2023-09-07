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Дипломированные специалисты подались в курьеры

Престиж специальности вырос за счет конкурентных зарплат, гибкого графика и возможности совмещать с основной работой
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Треть дипломированных специалистов, подрабатывающих в сервисах доставки, – представители инженерно-технических специальностей, 17% окончили экономический или финансовый факультеты, а 10% – айтишники. 40% российских курьеров имеют высшее и незаконченное высшее образование, говорится в исследовании «Яндекс Доставки», проведенном в августе 2023 г. среди 5700 работников. А по данным портала hh.ru, высшее или незаконченное высшее образование имеют свыше четверти (27%) курьеров.

В большинстве случаев люди используют курьерство для временной подработки. Работают в другой отрасли параллельно с курьерством 43% участников опроса, а каждый пятый опрошенный совмещает подработку с учебой, отмечают авторы исследования. Более 12% респондентов отметили, что развивают собственный бизнес. Основной фактор, влияющий на выбор подработки в сфере доставки, – возможность управлять своим временем: более 68% опрошенных отмечают, что в курьерстве их привлекает гибкий график. Почти 39% ценят доставку за возможность совмещать подработку с другой работой, а еще 18% – с учебой, следует из результатов опроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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