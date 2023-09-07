Дипломированные специалисты подались в курьеры

Дипломированные специалисты подались в курьерыПрестиж специальности вырос за счет конкурентных зарплат, гибкого графика и возможности совмещать с основной работой
Треть дипломированных специалистов, подрабатывающих в сервисах доставки, – представители инженерно-технических специальностей, 17% окончили экономический или финансовый факультеты, а 10% – айтишники. 40% российских курьеров имеют высшее и незаконченное высшее образование, говорится в исследовании «Яндекс Доставки», проведенном в августе 2023 г. среди 5700 работников. А по данным портала hh.ru, высшее или незаконченное высшее образование имеют свыше четверти (27%) курьеров.
В большинстве случаев люди используют курьерство для временной подработки. Работают в другой отрасли параллельно с курьерством 43% участников опроса, а каждый пятый опрошенный совмещает подработку с учебой, отмечают авторы исследования. Более 12% респондентов отметили, что развивают собственный бизнес. Основной фактор, влияющий на выбор подработки в сфере доставки, – возможность управлять своим временем: более 68% опрошенных отмечают, что в курьерстве их привлекает гибкий график. Почти 39% ценят доставку за возможность совмещать подработку с другой работой, а еще 18% – с учебой, следует из результатов опроса.