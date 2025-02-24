В России упал спрос на цифровые навыки

В России упал спрос на цифровые навыкиДоля вакансий с требованием владения компьютером и ПО с 2022 г. снизилась в 2 раза
Работа сотрудников за компьютером все меньше интересует нанимателей. Число вакансий с требованием цифровых навыков (владение компьютером, офисным ПО и т. п.) снижается второй год подряд. Если в 2022 г. их было 2,6 млн, то в 2023 г. – 2,3 млн. А за первые 10 месяцев 2024 г. количество таких вакансий упало до 1,7 млн по сравнению с 2 млн в аналогичный период предыдущего года, следует из данных HeadHunter, которые изучили «Ведомости». Доля цифровых вакансий в общем числе объявлений в первые 10 месяцев 2024 г. составила 16%, тогда как в 2022 г. она достигала 34%, а в 2023 г. – 22%.
Умением пользоваться компьютером и текстовым редактором уже мало кого удивишь. А многие сотрудники, работавшие удаленно в пандемию COVID-19, вернулись обратно в офисы. С другой стороны, с начала 2022 г. усилился дефицит кадров в секторах с высокой текучестью кадров и на реальном производстве. Отток мигрантов, необходимость импортозамещения и опережающий рост промышленного сектора повысили спрос на обслуживающий персонал и профессиональных рабочих, тогда как офисный планктон оказался в избытке.
«Ведомости» изучили, почему снижался спрос на диджитал-навыки и как владение ими влияет на уровень зарплат.