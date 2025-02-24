В России упал спрос на цифровые навыки

Работа сотрудников за компьютером все меньше интересует нанимателей. Число вакансий с требованием цифровых навыков (владение компьютером, офисным ПО и т. п.) снижается второй год подряд. Если в 2022 г. их было 2,6 млн, то в 2023 г. – 2,3 млн. А за первые 10 месяцев 2024 г. количество таких вакансий упало до 1,7 млн по сравнению с 2 млн в аналогичный период предыдущего года, следует из данных HeadHunter, которые изучили «Ведомости». Доля цифровых вакансий в общем числе объявлений в первые 10 месяцев 2024 г. составила 16%, тогда как в 2022 г. она достигала 34%, а в 2023 г. – 22%.