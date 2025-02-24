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В России упал спрос на цифровые навыки

Доля вакансий с требованием владения компьютером и ПО с 2022 г. снизилась в 2 раза
Артем Косенок
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Работа сотрудников за компьютером все меньше интересует нанимателей. Число вакансий с требованием цифровых навыков (владение компьютером, офисным ПО и т. п.) снижается второй год подряд. Если в 2022 г. их было 2,6 млн, то в 2023 г. – 2,3 млн. А за первые 10 месяцев 2024 г. количество таких вакансий упало до 1,7 млн по сравнению с 2 млн в аналогичный период предыдущего года, следует из данных HeadHunter, которые изучили «Ведомости». Доля цифровых вакансий в общем числе объявлений в первые 10 месяцев 2024 г. составила 16%, тогда как в 2022 г. она достигала 34%, а в 2023 г. – 22%.

Умением пользоваться компьютером и текстовым редактором уже мало кого удивишь. А многие сотрудники, работавшие удаленно в пандемию COVID-19, вернулись обратно в офисы. С другой стороны, с начала 2022 г. усилился дефицит кадров в секторах с высокой текучестью кадров и на реальном производстве. Отток мигрантов, необходимость импортозамещения и опережающий рост промышленного сектора повысили спрос на обслуживающий персонал и профессиональных рабочих, тогда как офисный планктон оказался в избытке.

«Ведомости» изучили, почему снижался спрос на диджитал-навыки и как владение ими влияет на уровень зарплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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