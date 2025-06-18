Топ-менеджеры хотят зарабатывать больше, чем предлагают работодателиОжидания управленцев зачастую превышают предложения работодателей на 20–30%
В 2025 г. многие российские компании прекратили бесконечную «охоту за головами» и переориентировались с подбора на удержание сотрудников. Но этот тренд в меньшей степени коснулся руководящих позиций – в условиях волатильного и высококонкурентного рынка компании сократили число нанимаемых руководителей, но продолжают искать отдельных сильных и способных мыслить стратегически управленцев, хотя понимают, что это «штучный товар».
Соискатели, видя это, не оставляют надежды на выгодные предложения, медианные зарплаты в резюме управленцев на hh.ru значительно превышают суммы, указанные в вакансиях, рассказал представитель платформы онлайн-рекрутинга. В период с января по май 2025 г. разрыв между зарплатными ожиданиями и реальными предложениями на рынке труда для топ-менеджеров достиг в среднем 20–30%, а в отдельных специализациях он превышает 40%. Больше всего разница заметна на примере директоров по IT (на 45%), аналитике (на 34%) и гендиров (на 25%).
Хотят, как раньше
Самая большая пропасть между «хотят» и «готовы платить», по данным hh.ru, у директоров по информационным технологиям: в мае 2025 г. работодатели в среднем предлагали им 194 900 руб., тогда как ожидания самих соискателей составили 282 100 руб. – разрыв сразу более чем на 87 000 руб. Руководители отдела аналитики рассчитывают на 202 400 руб., а им предлагают доход около 150 600 руб. Даже генеральным директорам предлагают заметно меньше, чем они ждут: 160 800 руб. при ожидаемых 200 800 руб. (40%). Не сильно отстают технические директора: разница составляет 36 400, или 22%, при ожидании оплаты труда в 202 500 руб. Также в пятерке «отстающих» – операционные директора (16%) и начальники производств (24%).
Статистика hh.ru совпадает с данными HR-платформы Skillaz. Для тенденции есть несколько причин, говорит директор по персоналу Skillaz Ксения Степанова. Во-первых, это дефицит квалифицированных специалистов. В высокотехнологичных отраслях, таких как IT и аналитика, спрос на руководителей стабильно превышает предложение, поэтому соискатели диктуют свои условия. Во-вторых, в крупных городах растут цены и расходы на жизнь, поэтому все больше кандидатов ориентируются не только на рынок, но и на уровень личной финансовой нагрузки. В-третьих, крупные компании в силу по-прежнему непростой ситуации на венчурном рынке больше не конкурируют со стартапами за «звездных» управленцев, при этом попавшие под сокращение руководители ожидают прежних высоких заработков, отмечает собеседница.
«Кандидаты, меняющие работу, ориентируются на свой предыдущий уровень дохода и не желают снижать его даже с учетом рыночной ситуации», – вторит ей руководитель практики «Промышленность, АПК» стаффинговой группы Ancor Борис Воронков. По данным последнего исследования HR-холдинга Ventra, в 2024 г. 68% российских топ-менеджеров увеличили свой заработок: чаще всего прирост составлял 8–10% – это отметили 40% из 300 опрошенных руководителей, а каждый третий получил прибавку выше 15%.