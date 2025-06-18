Статистика hh.ru совпадает с данными HR-платформы Skillaz. Для тенденции есть несколько причин, говорит директор по персоналу Skillaz Ксения Степанова. Во-первых, это дефицит квалифицированных специалистов. В высокотехнологичных отраслях, таких как IT и аналитика, спрос на руководителей стабильно превышает предложение, поэтому соискатели диктуют свои условия. Во-вторых, в крупных городах растут цены и расходы на жизнь, поэтому все больше кандидатов ориентируются не только на рынок, но и на уровень личной финансовой нагрузки. В-третьих, крупные компании в силу по-прежнему непростой ситуации на венчурном рынке больше не конкурируют со стартапами за «звездных» управленцев, при этом попавшие под сокращение руководители ожидают прежних высоких заработков, отмечает собеседница.