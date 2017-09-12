Какие ошибки совершает бизнес, составляя претензии к контрагентам

Статья опубликована в № 4405 от 12.09.2017 под заголовком: Советы юриста: Как правильно подготовить претензию, чтобы потом не проиграть в суде

Первого июля 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок досудебного урегулирования споров в арбитражных судах. Закон вступил в силу 12 июля текущего года. Позитивное для бизнеса нововведение ­– он ограничивает виды споров, по которым стороны обязаны попытаться урегулировать конфликт мирным путем, прежде чем обращаться в суд. Раньше закон обязывал всех без исключения делать попытки урегулирования спора в досудебном порядке – подавать претензию контрагенту и ждать ответных шагов. По новому закону предварительная подача претензии необходима лишь в спорах о взыскании денег по договорам и сделкам, а также о взыскании сумм, полученных как неосновательное обогащение. Это снизит число необоснованных отказов судов в принятии исковых заявлений.

Как же правильно провести досудебное урегулирование? Главное – правильно подготовить и направить претензию контрагенту.

Закон не говорит о том, как именно должна оформляться претензия. Обычно в ней следует указывать:

адресата: наименование получателя (например, ООО «Кварц»), его адрес, лицо для направления претензии – обычно генеральный директор;

причину претензии. Например: «Между сторонами был заключен договор поставки, по условиям которого ООО «Кварц» обязалось поставить товар в течение пяти дней, но, несмотря на своевременную оплату, товар не был поставлен»;

ссылки на положения закона и договора, обосновывающие претензии;

само требование, например о взыскании основного долга и неустойки по договору. Претензия не является иском, однако важно столь же четко сформулировать требования, как в исковом заявлении, подкрепить их расчетами. В претензии компания определяет, чего она будет добиваться в суде в случае затягивания спора. Пример ­– суд не стал рассматривать заявление строительной компании о взыскании неосновательного обогащения с подрядчика, потому что в претензии не говорилось, что строительная компания хочет взыскать именно неосновательное обогащение. В ней содержалось лишь требование подписать акт сверки и не было конкретных требований о выплате долга;

документы, подтверждающие факты, на которые ссылается заявитель претензии: копии договоров, счетов, актов и т. д.

Претензию лучше всего отправить через «Почту России» заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Нужно зафиксировать отправку письма: для суда существенно то, что претензия направлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Если фактический адрес контрагента отличается от адреса, указанного в регистрационных документах, неполучение претензии – проблема контрагента.

В какой форме ответит вторая сторона (или не ответит), в какой срок и от чьего имени – совершенно не важно. Главное, что компания направила претензию надлежащим образом, а значит, выполнила необходимое условие для получения права на судебное разбирательство.

Несмотря на простоту процедуры, бизнес часто совершает ошибки. Самые типичные таковы:

неполное описание нарушений контрагента. Суд может отказаться рассматривать часть требований, заявленных в иске. Например, суд не стал рассматривать требования строительной компании о взыскании неустойки за определенный период, поскольку истец в претензии не требовал уплаты неустойки именно за этот период;

обращение компании в суд до истечения срока ответа на претензию. Обычно в договоре стороны указывают период, в течение которого сторона должна ответить на требование. Если такой срок не установлен, спор можно начать через 30 календарных дней после направления претензии. Если компания не выжидает положенный месяц, прежде чем подать иск, суд может счесть, что претензионный порядок не соблюден, и не примет исковое заявление.

Автор – юрист адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»