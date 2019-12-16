Зачем промышленному предприятию виртуальная и дополненная реальность
К 2022 г. рынок промышленных технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России составит внушительные 9,2 млрд руб. в год. Эти технологии помогают оптимизировать производство и побороть дефицит квалифицированных кадров.
На крупных промышленных предприятиях много дорогого и высокотехнологичного оборудования, а квалифицированных специалистов для его эксплуатации не хватает. Например, установка располагается в Выксе, а ближайший эксперт по наладке находится в другом городе, его командировки расписаны на несколько месяцев вперед. Но можно использовать тренажерный комплекс в виртуальной реальности, где рядовые специалисты смогут научиться выполнять типовые операции по замене расходных материалов или базовой перенастройке.
Другая проблема – переналадка оборудования происходит не чаще раза в год, а технические специалисты за этот год успевают забыть тонкости обращения с установкой. Можно своевременно освежить навыки в соответствующем тренажере. Это актуально для любых производств на заказ: один заказ заканчивается, и появляется новый заказ на выпуск продукции из другого сырья, требуется перенастроить процессы. Если тонкости процедуры забыты, переналадка может отнять у команды много сил и времени. И если сотрудники будут регулярно повторять все шаги в виртуальном тренажере, время переналадки сократится намного – например, с одной-двух недель до нескольких дней.
Автомобильный гигант Ford построил передовой производственный центр недалеко от Детройта. Там сотрудники отрабатывают в виртуальной реальности процедуры на сборочных линиях, и компания выявляет потенциально опасные операции и оптимизирует рабочие процессы задолго до запуска конвейера в эксплуатацию.