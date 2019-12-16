Зачем промышленному предприятию виртуальная и дополненная реальность

Другая проблема – переналадка оборудования происходит не чаще раза в год, а технические специалисты за этот год успевают забыть тонкости обращения с установкой. Можно своевременно освежить навыки в соответствующем тренажере. Это актуально для любых производств на заказ: один заказ заканчивается, и появляется новый заказ на выпуск продукции из другого сырья, требуется перенастроить процессы. Если тонкости процедуры забыты, переналадка может отнять у команды много сил и времени. И если сотрудники будут регулярно повторять все шаги в виртуальном тренажере, время переналадки сократится намного – например, с одной-двух недель до нескольких дней.