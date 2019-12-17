Как сотруднику защитить плоды своих трудов от работодателя

Если в договоре есть формулировки вроде «Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные работником по заданию работодателя при исполнении трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором,принадлежат работодателю», «Все исключительные права на произведения, созданные работником при выполнении трудового договора», это означает, что произведение, даже если оно создано по личной инициативе сотрудника, будет принадлежать компании. Если работодатель взял типовой договор из интернета и подобных пунктов в нем нет, права на объекты интеллектуальной собственности по умолчанию принадлежат сотруднику.