Как сотруднику защитить плоды своих трудов от работодателя
В России сотрудники часто работают в нескольких компаниях одновременно или пытаются создавать свой продукт, не увольняясь с основного места работы. Но многие не беспокоятся о будущем использовании результатов своих интеллектуальных трудов.Такая беспечность может привести к финансовым потерям и, еще хуже, невозможности использовать плоды собственной работы. Ведь бывший наниматель может присвоить их себе.
Громкое дело Rambler против основателей самого популярного в мире веб-сервера Nginx заставляет работников интеллектуального труда задуматься о защите авторских прав на свои произведения.
Какие же меры нужно принять каждому предусмотрительному сотруднику?
1. Перед подписанием внимательно изучите пункты об исключительных правах на интеллектуальную собственность в трудовом договоре, должностной инструкции и прочих документах.
Если в договоре есть формулировки вроде «Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные работником по заданию работодателя при исполнении трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором,принадлежат работодателю», «Все исключительные права на произведения, созданные работником при выполнении трудового договора», это означает, что произведение, даже если оно создано по личной инициативе сотрудника, будет принадлежать компании. Если работодатель взял типовой договор из интернета и подобных пунктов в нем нет, права на объекты интеллектуальной собственности по умолчанию принадлежат сотруднику.