Если компанию втянули в скандал
В современном инфополе негативные новости распространяются со скоростью пожара, а последствия для репутации бренда и компании могут быть очень серьезными. И даже если вы работаете безупречно и уверены в удовлетворенности клиентов, это не значит, что вы защищены от скандала. Опасный для бренда сетевой скандал можно раздуть из любого негативного события или даже на пустом месте. Например, часто используется раскрутка медиаповода через Twitter. Сперва создается твит с негативным сообщением – обвинением бренда в обмане, плохом сервисе, скандальной историей с обслуживанием и т. д. История может вообще не иметь ничего общего с действительностью – это не важно. Дальше для этого твита покупаются несколько тысяч – или десятков тысяч – ретвитов. Со временем в потоке платных ретвитов появляются честные пользователи, которые поверили в содержание поста и ретвитят его уже бесплатно, по своей инициативе. Как только тема станет достаточно популярной, инициаторы удаляют исходный твит. Следов не найти.
Дальше раскрученный инфоповод попадает в поле зрения СМИ: журналисты видят, что тема популярна, и пишут заметку. С этого момента информация уже обретает статус достоверной – ее тут же растиражируют другие СМИ. В результате вокруг бренда образуется аура негатива, хотя информация может и не иметь никакого отношения к действительности. Как компании защититься?
– Очень важно постоянно следить за своей репутацией в сети. Помогут два простых способа:
1. Использование автоматических систем мониторинга (например, IQBuzz). Они реагируют на упоминания компании в соцсетях и на других интернет-ресурсах, сразу сообщая о всплеске интереса;