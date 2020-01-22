Если компанию втянули в скандал

В современном инфополе негативные новости распространяются со скоростью пожара, а последствия для репутации бренда и компании могут быть очень серьезными. И даже если вы работаете безупречно и уверены в удовлетворенности клиентов, это не значит, что вы защищены от скандала. Опасный для бренда сетевой скандал можно раздуть из любого негативного события или даже на пустом месте. Например, часто используется раскрутка медиаповода через Twitter. Сперва создается твит с негативным сообщением – обвинением бренда в обмане, плохом сервисе, скандальной историей с обслуживанием и т. д. История может вообще не иметь ничего общего с действительностью – это не важно. Дальше для этого твита покупаются несколько тысяч – или десятков тысяч – ретвитов. Со временем в потоке платных ретвитов появляются честные пользователи, которые поверили в содержание поста и ретвитят его уже бесплатно, по своей инициативе. Как только тема станет достаточно популярной, инициаторы удаляют исходный твит. Следов не найти.