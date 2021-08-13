1. Квартиры и дома. Требования банков к залогу отличаются для жилой и коммерческой недвижимости. Для залога подходят только целые квартиры в жилых многоквартирных домах. Банк вряд ли примет в залог комнату или долю в квартире, неприватизированную квартиру, с неохотой банки имеют дело с жильем, собственник которого несовершеннолетний. Не подойдет для залога и недвижимость с обременением – как жилая, так и коммерческая. Банки внимательно смотрят степень износа материалов (он не должен быть выше 50–60%), на фундамент и коммуникации – обязательно должно быть электричество, холодная и горячая вода, отопление, канализация.