Как малому бизнесу подготовить залог для банкаИ какую жилую и коммерческую недвижимость банк никогда не возьмет в залог
Недвижимость – ликвидный актив, который можно использовать, когда срочно понадобятся деньги для бизнеса. Схема передачи имущества в залог давно отработана, но есть ряд нюансов, которые могут затормозить или остановить сделку.
1. Квартиры и дома. Требования банков к залогу отличаются для жилой и коммерческой недвижимости. Для залога подходят только целые квартиры в жилых многоквартирных домах. Банк вряд ли примет в залог комнату или долю в квартире, неприватизированную квартиру, с неохотой банки имеют дело с жильем, собственник которого несовершеннолетний. Не подойдет для залога и недвижимость с обременением – как жилая, так и коммерческая. Банки внимательно смотрят степень износа материалов (он не должен быть выше 50–60%), на фундамент и коммуникации – обязательно должно быть электричество, холодная и горячая вода, отопление, канализация.
Важно помнить, что свидетельство о собственности правоустанавливающим документом не является. Это устаревшая форма, которая говорит лишь о том, что на дату приобретения и регистрации вы были владельцем этого объекта недвижимости. Сегодня право собственности подтверждает выписка из ЕГРН, в которой указан собственник, и именно ее и будет требовать банк.
Рекомендуется как минимум раз в год запрашивать выписки из ЕГРН по своему имуществу, чтобы убедиться, что никаких изменений за этот период не произошло: не появились новые собственники, не возникло никаких обременений, о которых вы не знали, или технических ошибок. Это нужно делать для себя, а если впереди предстоит сделка по залогу, это тем более актуально.