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Как малому бизнесу подготовить залог для банка

И какую жилую и коммерческую недвижимость банк никогда не возьмет в залог
Максим Солнцев , председатель правления СДМ-банка

Недвижимость – ликвидный актив, который можно использовать, когда срочно понадобятся деньги для бизнеса. Схема передачи имущества в залог давно отработана, но есть ряд нюансов, которые могут затормозить или остановить сделку.

1. Квартиры и дома. Требования банков к залогу отличаются для жилой и коммерческой недвижимости. Для залога подходят только целые квартиры в жилых многоквартирных домах. Банк вряд ли примет в залог комнату или долю в квартире, неприватизированную квартиру, с неохотой банки имеют дело с жильем, собственник которого несовершеннолетний. Не подойдет для залога и недвижимость с обременением – как жилая, так и коммерческая. Банки внимательно смотрят степень износа материалов (он не должен быть выше 50–60%), на фундамент и коммуникации – обязательно должно быть электричество, холодная и горячая вода, отопление, канализация.

Важно помнить, что свидетельство о собственности правоустанавливающим документом не является. Это устаревшая форма, которая говорит лишь о том, что на дату приобретения и регистрации вы были владельцем этого объекта недвижимости. Сегодня право собственности подтверждает выписка из ЕГРН, в которой указан собственник, и именно ее и будет требовать банк.

Рекомендуется как минимум раз в год запрашивать выписки из ЕГРН по своему имуществу, чтобы убедиться, что никаких изменений за этот период не произошло: не появились новые собственники, не возникло никаких обременений, о которых вы не знали, или технических ошибок. Это нужно делать для себя, а если впереди предстоит сделка по залогу, это тем более актуально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных