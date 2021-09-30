Как эффективно управлять деятельностью поставщиковЧетыре обязательных условия и шесть инструментов для эффективного сотрудничества с поставщиками
Мировые гиганты, такие как Toyota, Tesco, Walmart, GE или Nissan, давно применяют инструменты управления эффективностью поставщиков. Крупные российские компании, которым ежедневно приходится взаимодействовать с тысячами поставщиков, тоже задумываются о внедрении подобных программ в службах закупок.
Система управления эффективностью деятельности поставщиков (УЭДП) – это инструмент для совместной работы с поставщиками по закупкам категорий материалов и услуг, которые имеют критическую важность для бизнеса. Она касается всех этапов сотрудничества – выбора, оценки, получения обратной связи и развития поставщиков.
Цель такого управления – сделать отношения с поставщиками более продуктивными, способствовать адаптации поставщиков к требованиям бизнеса и, как следствие, получить дополнительный экономический эффект от управления закупками.
Однако эффективное сотрудничество с поставщиками начинается не на пустом месте. Каковы предпосылки для внедрения программы управления эффективностью поставщиков в компании?