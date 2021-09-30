Система управления эффективностью деятельности поставщиков (УЭДП) – это инструмент для совместной работы с поставщиками по закупкам категорий материалов и услуг, которые имеют критическую важность для бизнеса. Она касается всех этапов сотрудничества – выбора, оценки, получения обратной связи и развития поставщиков.