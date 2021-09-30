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Как эффективно управлять деятельностью поставщиков

Четыре обязательных условия и шесть инструментов для эффективного сотрудничества с поставщиками
Эльвира Тюрина , эксперт практики консультационных услуг по оптимизации закупок PwC в России

Мировые гиганты, такие как Toyota, Tesco, Walmart, GE или Nissan, давно применяют инструменты управления эффективностью поставщиков. Крупные российские компании, которым ежедневно приходится взаимодействовать с тысячами поставщиков, тоже задумываются о внедрении подобных программ в службах закупок.

Система управления эффективностью деятельности поставщиков (УЭДП) – это инструмент для совместной работы с поставщиками по закупкам категорий материалов и услуг, которые имеют критическую важность для бизнеса. Она касается всех этапов сотрудничества – выбора, оценки, получения обратной связи и развития поставщиков.

Цель такого управления – сделать отношения с поставщиками более продуктивными, способствовать адаптации поставщиков к требованиям бизнеса и, как следствие, получить дополнительный экономический эффект от управления закупками.

Однако эффективное сотрудничество с поставщиками начинается не на пустом месте. Каковы предпосылки для внедрения программы управления эффективностью поставщиков в компании?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных