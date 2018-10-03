Ректор Сколтеха: Мы начали учить по-другому – ввели старую армейскую систему

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Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий Максим Стулов / Ведомости

Александр Кулешов больше двух десятков лет проработал в военной промышленности и, рассказывая о Сколтехе, часто использует военные метафоры. Учебный процесс он сравнивает с системой армейской дедовщины, а институт называет испытательным полигоном для обкатки новейших образовательных практик и их адаптации к особенностям российского образования. Сколтех создан в 2011 г. по образцу лучших университетов мира, в которых учеба сочетается с научными исследованиями и вокруг которых сосредоточено предпринимательское сообщество. Однако институту пока не удалось занять значимого места в российской системе образования и побороть утечку мозгов – по объективным причинам, считает Кулешов.

– Считается, что ученые должны сидеть в лабораториях и заниматься наукой. Как получилось, что вы возглавили Сколтех?

– История моего появления в Сколтехе совершенно случайна, у меня в жизни все было случайно.

22 года я работал в самом глубинном ВПК в буквальном смысле: под землей. Я закончил деятельность первым заместителем генерального конструктора. В 1991–1992 гг., когда все внезапно обвалилось, я взял и уехал. Я был носителем секретов самой высшей категории, но было окно возможностей в течение полугода-года, когда вдруг все стало можно. Потом, правда, опять стало нельзя. У меня было в кармане $800, я написал заявление об уходе и просто ушел. Сначала я уехал в Мюнхен, довольно быстро перебрался во Францию, потому что у меня французский практически родной, совершенно свободный. Cемья у меня во Франции живет. Я 12 лет сотрудничал с западными компаниями, жил в Тулузе, Париже, Мюнхене. Я никогда не работал по найму. Я делал компании, некоторые продавал потом.

Александр Кулешов Ректор Сколковского института науки и технологий Родился в 1946 г. в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «математика»

1970 работал в НПО «Кибернетика» инженером, старшим инженером, начальником отдела. С 1984 г. – первый заместитель директора Научно-тематического центра

1987 защитил диссертацию доктора технических наук. В 1989 г. получил звание профессора

2003 генеральный директор, позднее советник в Международном научно-исследовательском институте проблем управления

2006 директор, а с января 2017 г. председатель ученого совета Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН

2011 в декабре избран академиком РАН

2016 с 15 февраля ректор (президент) Сколковского института науки и технологий

– А какого типа это были компании?

– Я никогда не занимался продажей колготок – занимался тем, что знаю и умею. Мой самый первый контракт был заключен на $20 000, а последний, в начале 2000-х, на 50 млн евро. Я быстро продвинулся и в какой-то момент почувствовал скуку. Есть люди, для которых зарабатывать деньги – это спорт, а я не азартный человек.

Потом академики Владимир Фортов и Евгений Велихов, которых я знал всю жизнь, мне неожиданно предложили возглавить институт. Я подумал и взялся. И за 10 лет сделал очень хороший институт (Институт проблем передачи информации им. Харкевича. – «Ведомости»), кто-то скажет, что лучший, кто-то – что один из лучших в Российской академии наук (РАН).

Через семь лет я объявил: что мог, я уже сделал, а лучше ничего не смогу сделать. И еще три года я искал преемника, разговаривал с десятком разных людей – и все отказывались.

В «Сколково» я с самого начала участвовал в разных комитетах и научных советах, с Жоресом Алферовым и Роджером Корнбергом (американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии. – «Ведомости»). Знал довольно хорошо и Виктора Вексельберга, и Аркадия Дворковича. Они мне как-то сказали, что хотят сменить первого ректора Сколтеха Эда Кроули (до и после Сколтеха – профессор Массачусетского технологического института, MIT. – «Ведомости»), спросили – кого, по моему мнению, можно назначить. Я назвал кандидатуру: директора института теоретической физики в Швейцарии, русского, молодого, но очень известного ученого. Меня попросили, и я встретился с ним, съездил в Женеву, поговорил. У нашего кандидата тогда были проблемы со здоровьем, разговор нужно было отложить на полгода. Тогда ректором предложили стать мне. Согласился не думая. Было интересно!