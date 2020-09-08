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«Вымирание бизнес-школ прогнозируется каждые пять лет»

Президент IE University Сантьяго Инигез рассказывает, как изменилось бизнес-образование из-за пандемии и что с ним будет дальше
Юлиана Петрова
Президент IE University Сантьяго Инигез /Личный архив

IE University – небольшой мадридский университет с 8500 студентами. Основан университет грандом Испании, десятым маркизом Романы Диего Альказаром Сильвелой. В вузовских рэнкингах Испании IE University всего лишь в шестом десятке, но университетская школа бизнеса IE Business School известна во всем мире. Много лет она находилась в тройке лучших европейских и десятке лучших мировых школ. Но в 2018 г. произошла неприятность технического толка: при обновлении CRM-системы были утрачены или испорчены контактные данные выпускников, из-за этого IE Business School в 2018 г. вовсе не попала в глобальный рэнкинг МВА-программ Financial Times, а в 2020 г. заняла в нем лишь 52-е место. Опросы выпускников через три года после завершения учебы – основа для рэнкингов, а опрашивать было некого.

Особенности школы – развитые онлайновые МВА-программы, а также приверженность устойчивому развитию. По версии Financial Times, школа на 2-м месте после Warwick Business School по МВА-программам и на 4-м – по деятельности в сфере устойчивого развития после IESE Business School, школы бизнеса Дардена и Alliance Manchester Business School. IE Business School, например, принимает студентов из бедных стран Африки и Азии, тем, кто не может позволить себе оплачивать обучение, платит стипендии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных