«Вымирание бизнес-школ прогнозируется каждые пять лет»Президент IE University Сантьяго Инигез рассказывает, как изменилось бизнес-образование из-за пандемии и что с ним будет дальше
IE University – небольшой мадридский университет с 8500 студентами. Основан университет грандом Испании, десятым маркизом Романы Диего Альказаром Сильвелой. В вузовских рэнкингах Испании IE University всего лишь в шестом десятке, но университетская школа бизнеса IE Business School известна во всем мире. Много лет она находилась в тройке лучших европейских и десятке лучших мировых школ. Но в 2018 г. произошла неприятность технического толка: при обновлении CRM-системы были утрачены или испорчены контактные данные выпускников, из-за этого IE Business School в 2018 г. вовсе не попала в глобальный рэнкинг МВА-программ Financial Times, а в 2020 г. заняла в нем лишь 52-е место. Опросы выпускников через три года после завершения учебы – основа для рэнкингов, а опрашивать было некого.
Особенности школы – развитые онлайновые МВА-программы, а также приверженность устойчивому развитию. По версии Financial Times, школа на 2-м месте после Warwick Business School по МВА-программам и на 4-м – по деятельности в сфере устойчивого развития после IESE Business School, школы бизнеса Дардена и Alliance Manchester Business School. IE Business School, например, принимает студентов из бедных стран Африки и Азии, тем, кто не может позволить себе оплачивать обучение, платит стипендии.