Скованные одной производственной цепью

Скованные одной производственной цепьюПодготовка студентов для работы – не благотворительность, а необходимый шаг для развития
Рынок труда в России продолжает оставаться так называемым рынком соискателя: такая ситуация возникает при большем количестве открытых вакансий, чем соискателей, потенциально способных их занять. На октябрь 2024 г. отношение числа активных резюме на hh.ru к числу открытых вакансий по всему рынку составляло 3,9, что уже считается довольно низким показателем (для сравнения: в 2019 г. оно превышало 6,3). Меньше всего специалистов на рынке в тех секторах, которые сейчас критически нужны стране, – это наукоемкое производство, строительство, IT.
Это значительная проблема для индустрий уже сейчас, а тенденция на дефицит сохраняется – если ее не переломить, через 5–10 лет наем специалистов высокого уровня будет крайне сложным процессом. Один из путей решения – целевое обучение студентов в университетах, которое компания может заказать под свои потребности.