Скованные одной производственной цепью

Рынок труда в России продолжает оставаться так называемым рынком соискателя: такая ситуация возникает при большем количестве открытых вакансий, чем соискателей, потенциально способных их занять. На октябрь 2024 г. отношение числа активных резюме на hh.ru к числу открытых вакансий по всему рынку составляло 3,9, что уже считается довольно низким показателем (для сравнения: в 2019 г. оно превышало 6,3). Меньше всего специалистов на рынке в тех секторах, которые сейчас критически нужны стране, – это наукоемкое производство, строительство, IT.