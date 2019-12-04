НМГ и StarMedia вместе снимут сериал по мотивам романов Жюля Верна

StarMedia – один из крупнейших в России производителей сериалов. Среди самых ее известных проектов – «Ищейка» (на «Первом канале» вышел уже третий сезон этой адаптации американского сериала The Сloser), «Мата Хари», «По законам военного времени» (оба этих сериала также показал «Первый»). В портфеле компании есть документальные и художественные фильмы, самый кассовый из них, «А зори здесь тихие...», вышел совместно с «Реал-Дакотой» в 2015 г. и, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», собрал в кинотеатрах России и СНГ 272 млн руб. StarMedia не раскрывает структуру собственности и финансовые показатели. Сотрудники нескольких медиакомпаний называют Ряшина управляющим партнером StarMedia. Он это не комментирует.