Крупнейший прокатчик фильмов в России прекращает существование

Крупнейший прокатчик фильмов в России – Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) фактически прекращает существование – студии Disney и Sony Pictures больше не будут вместе прокатывать кино в нашей стране, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры других прокатных компаний и киносетей. Disney и Sony Pictures уже прислали кинотеатрам отдельные договоры на прокат фильмов. До сих пор у них действовал общий, уточнили собеседники «Ведомостей». Представитель Disney от комментариев отказался, его коллега из Sony Pictures не ответил на запрос «Ведомостей».