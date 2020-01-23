Крупнейший прокатчик фильмов в России прекращает существование
Крупнейший прокатчик фильмов в России – Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) фактически прекращает существование – студии Disney и Sony Pictures больше не будут вместе прокатывать кино в нашей стране, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры других прокатных компаний и киносетей. Disney и Sony Pictures уже прислали кинотеатрам отдельные договоры на прокат фильмов. До сих пор у них действовал общий, уточнили собеседники «Ведомостей». Представитель Disney от комментариев отказался, его коллега из Sony Pictures не ответил на запрос «Ведомостей».
В 2006-2007 гг. Disney и Sony Pictures договорились, что в отдельных странах, в том числе в России, будут вместе работать с кинотеатрами, то есть договариваться о числе сеансов, показе трейлеров, а также вместе продвигать и рекламировать фильмы. Таким образом появилось совместная компания WDSSPR. Последние 10 лет – это крупнейший прокатчик в стране.