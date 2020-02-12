Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу. Бывший гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства. Все эти собеседники «Ведомостей» подчеркивают, что назначения Жарова и Липова – один из самых обсуждаемых вариантов, но финального решения пока нет.