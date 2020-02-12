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Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На его место могут назначить сотрудника администрации президента
Ксения Болецкая Светлана Ястребова Мария Истомина
Владимир Гердо / ТАСС

У Роскомнадзора может появиться новый руководитель, рассказали «Ведомостям» два собеседника со ссылкой на сотрудников самой службы. Один из собеседников знает, что действующий руководитель ведомства Александр Жаров может перейти в медиахолдинг «Газпром-медиа». Третий собеседник знает от чиновников правительства и других чиновников о такой перестановке. Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу. Бывший гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства. Все эти собеседники «Ведомостей» подчеркивают, что назначения Жарова и Липова – один из самых обсуждаемых вариантов, но финального решения пока нет.

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