Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
У Роскомнадзора может появиться новый руководитель, рассказали «Ведомостям» два собеседника со ссылкой на сотрудников самой службы. Один из собеседников знает, что действующий руководитель ведомства Александр Жаров может перейти в медиахолдинг «Газпром-медиа». Третий собеседник знает от чиновников правительства и других чиновников о такой перестановке. Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу. Бывший гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства. Все эти собеседники «Ведомостей» подчеркивают, что назначения Жарова и Липова – один из самых обсуждаемых вариантов, но финального решения пока нет.