Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Закон о хранении личных данных россиян вступил в силу в 2015 г. Twitter, по словам представителя Роскомнадзора Владимира Ампелонского, обещал перенести данные в Россию к лету 2018 г., но к февралю 2019 г. не исполнил требование. В апреле прошлого года Facebook и Twitter были оштрафованы на 3000 руб. Летом 2019 г. депутаты Госдумы от «Единой России» внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, многократно увеличивающие штрафы за отказ локализовать данные – вплоть до 18 млн рублей за повторное нарушение. Авторы законопроекта утверждали, что штраф в 3000 рублей «несоразмерен характеру правонарушения». Проект поправок был принят, в декабре 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон.