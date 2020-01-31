Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор передаст в суд административное производство в отношении Facebook и Twitter, сообщает ведомство. Компании не предоставили данные о том, что персональные данные российских пользователей размещены на серверах, находящихся на территории России. Статья, по которой возбуждено производство, предусматривает штраф от 1 до 6 млн рублей.
Представитель Twitter, по утверждению ведомства, ознакомился с протоколом, представитель Facebook на подписание не явился. Роскомнадзор объявил, что намерен передать дело в суд в течение трех рабочих дней. Накануне блокировки Роскомнадзор объявил «РИА Новости», что ведомство «состоит в деловой переписке» с обеими компаниями по вопросу локализации данных.
Закон о хранении личных данных россиян вступил в силу в 2015 г. Twitter, по словам представителя Роскомнадзора Владимира Ампелонского, обещал перенести данные в Россию к лету 2018 г., но к февралю 2019 г. не исполнил требование. В апреле прошлого года Facebook и Twitter были оштрафованы на 3000 руб. Летом 2019 г. депутаты Госдумы от «Единой России» внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, многократно увеличивающие штрафы за отказ локализовать данные – вплоть до 18 млн рублей за повторное нарушение. Авторы законопроекта утверждали, что штраф в 3000 рублей «несоразмерен характеру правонарушения». Проект поправок был принят, в декабре 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон.
В 2016 г. Таганский суд за отказ в локализации данных заблокировал деловую социальную сеть LinkedIn, сейчас сайт недоступен в России. Вскоре после блокировки официальное приложение LinkedIn исчезло из российских магазинов App Store и Google Play. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил в 2017 г., что LinkedIn «приняла для себя решение» не возвращаться на российский рынок.