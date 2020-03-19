«Яндекс» покажет сериал «Сердечный приступ» о победе Ельцина в 1996 году

Действующий президент России Владимир Путин в сериале «Сердечный приступ» не появится, уточнил Зыгарь. В 1996 г. Путин работал в команде Анатолия Собчака, который тогда проиграл на губернаторских выборах. В результате Путин остался без работы и через месяц после окончания выборов переехал в Москву вышел на работу в администрацию президента России. «Так что в сериале мы показываем Россию за секунду до Путина», — говорит Зыгарь. Он не стал раскрывать кто может сыграть в сериале Ельцина.