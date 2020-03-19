«Яндекс» покажет сериал «Сердечный приступ» о победе Ельцина в 1996 году
Видеосервис «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») в середине 2021 г. покажет сериал «Сердечный приступ» по одноименной книге журналиста и продюсера Михаила Зыгаря, сообщила компания. Зыгарь подтвердил это «Ведомостям».
Сама книга выйдет в издательстве «Альпина Паблишинг» раньше – в сентябре этого года. В ней рассказывается история президентских выборов в России 1996 г., история бывшего президента России Бориса Ельцина, его соратников и противников.
«Сердечный приступ» — еще один проект из новой линейки оригинальных сериалов «Кинопоиск HD», «Яндекс» полностью финансирует их производство и будет выпускать эксклюзивно на своем видеосервисе. Первыми двумя оригинальными сериалами «Кинопоиск HD» станет «Последний министр» Романа Волобуева и «Проект «Анна Николаевна» от продюсерской компании «Среда», который выйдут 26 марта.
Ельцин был избран президентом РСФСР в 1991 г. на первых в истории страны всенародных выборах. К началу 1996 г. рейтинг политика упал до 2%. Ельцин сначала говорил, что не планирует идти на второй срок, однако затем изменил решение. Избирательная кампания Ельцина сопровождалась конфликтом в его окружении, который закончился отставками начальника службы безопасности президента Александра Коржакова и руководителя ФСБ Михаила Барсукова.
Выборы в 1996 г. запомнились слоганом «Голосуй или проиграешь!» — сторонники Ельцина пугали избирателей, что в случае его проигрыша и победы коммунистов страна вернется в мрачные советские времена. Избирательный штаб Ельцина возглавляли Анатолий Чубайс и дочь президента Татьяна Дьяченко. По итогам первого тура, Ельцин опередил лидера коммунистов Геннадия Зюганова всего на 3%, однакосмог заручиться поддержкой занявшего третье место генерала Александра Лебедя и во втором туре набрал более 53% голосов. Соперники Ельцина и некоторые политологи упрекали власть в использовании административного ресурса и фальсикациях. Между первым и втором туром Ельцин перенес инфаркт, и через несколько месяцев ему была сделана операция по коронарного шунтирования.
Выборы 1996 г. – один из главных сюжетов в истории России, реальная история, которая при многих живых ее современниках превратилась в миф, это момент, который во многом определил всю современную политику в нашей стране, говорит Зыгарь.
Действующий президент России Владимир Путин в сериале «Сердечный приступ» не появится, уточнил Зыгарь. В 1996 г. Путин работал в команде Анатолия Собчака, который тогда проиграл на губернаторских выборах. В результате Путин остался без работы и через месяц после окончания выборов переехал в Москву вышел на работу в администрацию президента России. «Так что в сериале мы показываем Россию за секунду до Путина», — говорит Зыгарь. Он не стал раскрывать кто может сыграть в сериале Ельцина.
Производством сериала «Сердечный приступ» займется специально созданная для этого проекта продюсерская компания Зыгаря и Нателлы Крапивиной под названием «Вейк ап продакшн». Зыгарь также напишет сценарий проекта. Креативный продюсер сериала – Дмитрий Нелидов.
«Кинопоиск HD» не раскрывает бюджеты своих сериалов. Представители сервиса говорят лишь, что это «дорогие» по мерках российского ТВ проекты. Топ-менеджеры российких сериалов говорили, что «дорогими» сериалами можно считать проекты, где производство одного часового эпизода обходится в 20 млн руб. и выше.
Зыгарь – известный российский журналист, он работал в «Коммерсанте», русском Newsweek, был главным редактором «Дождя». В 2015 г. выпустил книгу «Вся кремлевская рать», в 2017 г. – «Империя должна умереть», на основе которой выпустил интернет-проект «1917. Свободная история». В 2019 г. вместе с критиком Алексеем Киселевым запустил проект «Мобильный художественный театр» – сочетание аудиоспектакля и гида. Крапивина – режиссер и клипмейкер, музыкальный продюсер певицы Loboda, создатель телешоу о путешествиях «Орел и решка». Ее первым опытом как продюсера стал фильм «Кислота» Александра Горчилина. Нелидов был сопрдюсером таких фильмов как «Горько» и «Горько 2», «Адмирал», сериала «Исчезнувшие» и т.д. Сейчас Нелидов сотрудничает с «Кинопоиском HD» по запуску оригинальных сериалов.