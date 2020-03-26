Правительство Москвы купило газету Metro

Metro выходит в Москве тиражом больше 300 000 экземпляров. По данным Mediascope, номер газеты читают около 1 млн жителей столицы, у ее сайта, по собственным данным, 2,9 млн уникальных посетителей в день. По данным сервиса Kartoteka, выручка учредителя этого издания – АО «Газета «Метро» в 2018 г. снизилась по сравнению с 2017 г. почти на четверть и составила 437,3 млн руб., а чистая прибыль рухнула с 55 млн руб. до минимальных 180 000 руб.