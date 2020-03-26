Правительство Москвы купило газету Metro
Правительство Москвы полностью выкупило у группы ЕСН Григория Березкина бесплатную столичную газету Metro, рассказал «Ведомостям» сотрудник мэрии, сделка закрыта. Представитель ЕСН подтвердил «Ведомостям», что издание продано, московское правительство стало его мажоритарным акционером.
Детали сделки представитель ЕСН раскрывать отказался. Издание полностью перешло к мэрии, знают еще два его сотрудника. Условия сделки они также обсуждать не стали. Получить комментарии мэрии не удалось.
Бесплатная газета Metro издается в Москве с 1997 г. по лицензии шведской Metro International. Распространяется газета прежде всего на станциях метрополитена и зарабатывает полностью на рекламе.
За это время у издания несколько раз менялись владельцы. Сначала мажоритарным акционером Metro была близкая столичной мэрии АФК «Система» Владимира Евтушенкова. К середине 2000-х гг. холдинг избавился практически от всех печатных СМИ, а к 2006 г. продал свой пакет Metro столичному метрополитену. Все издание тогда было оценено в $3,2 млн, следует из финансовой отчетности АФК.
ЕСН Березкина купила 80% у структур метрополитена в 2008 г. Тогда опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагали, что актив мог стоить около $2 млн. Еще 10% издания осталось у метрополитена и еще 10% – у структур мэрии.
722 100 москвичей
в среднем читают каждый номер Metro (данные Mediascope за сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г.). Это самая популярная ежедневная офлайновая газета Москвы.
Metro выходит в Москве тиражом больше 300 000 экземпляров. По данным Mediascope, номер газеты читают около 1 млн жителей столицы, у ее сайта, по собственным данным, 2,9 млн уникальных посетителей в день. По данным сервиса Kartoteka, выручка учредителя этого издания – АО «Газета «Метро» в 2018 г. снизилась по сравнению с 2017 г. почти на четверть и составила 437,3 млн руб., а чистая прибыль рухнула с 55 млн руб. до минимальных 180 000 руб.
Данных за 2019 г. пока нет.
Metro – не первая крупная газета, которую выкупает мэрия. В 2014 г., например, чиновники приобрели у холдинга Media3 издание «Аргументы и факты» («АиФ»). Сделка была безденежной, мэрия взяла на себя долги предприятия. «АиФ» был приобретен на баланс АО «Московские информационные технологии» (МИТ), контрольный пакет которого принадлежит городу.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты не взялись оценить, сколько мэрия могла заплатить ЕСН за Metro. Бумажные газеты дешевеют на глазах, рентабельность этого бизнеса без активного развития новостного сайта уходит в минус, рассуждают они, но Metro – все-таки самая популярная газета Москвы. Березкин фактически возвращает актив городу, у которого и приобрел пакет, указывает один из собеседников «Ведомостей», так что договоренности могут быть самые разные.
Интерес чиновников к газете неудивителен – мэрия всегда очень переживает, чтобы население города получало правильную, с ее точки зрения, информацию, говорит главный редактор крупного издания: «В любом случае для бюджета столицы такая покупка – копейки».