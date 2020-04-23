Mail.ru Group ждет падения рекламной выручки во II квартале

Частично нивелировать спад на рекламном рынке Mail.ru Group надеется за счет выручки от игрового сегмента. В I квартале 2020 г. этот бизнес вырос на 11,5% до 7,2 млрд руб. Уже в марте продажи игр, по словам Добродеева, начали демонстрировать «выраженный позитивный тренд», что обусловлено началом глобального перехода на самоизоляцию из-за распространения коронавируса. Аудитория игр в России начала расти с четвертой недели марта, указывает группа, в европейских странах это произошло на одну – две недели раньше.