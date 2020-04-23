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Mail.ru Group ждет падения рекламной выручки во II квартале

Группа надеется на рост доходов от компьютерных игр
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Выручка Mail.ru Group в I квартале 2020 г. выросла на 14,3% до 22,3 млрд руб., следует из неаудированного отчета интернет-компании по МСФО. В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. рост доходов группы замедлился в 1,5 раза – тогда ее выручка увеличилась на 21,9%. При этом текущий рост доходов Mail.ru Group оказался выше большинства прогнозов аналитиков, с которыми ознакомились «Ведомости».

Темпы выручки группы снижаются практически по всем направлениям ее работы. Самый большой бизнес группы – продажа интернет-рекламы, которая приносит около 40% доходов. В I квартале этот сегмент увеличился на 9,3% до 8,5 млрд руб. За аналогичный период прошлого года темпы роста рекламных доходов были в два раза выше – плюс 19,3%.

Во II квартале группа ожидает падения рекламной выручки, цитируются в сообщении группы слова ее гендиректора Бориса Добродеева: «Этот сегмент напрямую зависит от деловой активности и ее перспектив, на которые начали влиять COVID-19 и мартовский нефтяной шок».

Также в компании планируют, что рекламодатели станут более активно продвигать свои товары и услуги в социальных сетях. Это является трендом последних лет, а рост выручки входящей в Mail.ru Group соцсети «В контакте» в январе – марте на 20% – его отражением, отмечается в отчетности.

Частично нивелировать спад на рекламном рынке Mail.ru Group надеется за счет выручки от игрового сегмента. В I квартале 2020 г. этот бизнес вырос на 11,5% до 7,2 млрд руб. Уже в марте продажи игр, по словам Добродеева, начали демонстрировать «выраженный позитивный тренд», что обусловлено началом глобального перехода на самоизоляцию из-за распространения коронавируса. Аудитория игр в России начала расти с четвертой недели марта, указывает группа, в европейских странах это произошло на одну – две недели раньше.

Режим самоизоляции положительно сказался и на доходах от доставки: выручка Delivery Club в январе – марте выросла в 2,1 раза (108% за аналогичный период 2019 г.) и составила 1,8 млрд руб. В марте платформа достигла новой отметки – 3,78 млн заказов в месяц, что на 88% выше, чем годом ранее. В апреле Delivery Club впервые доставил 1 млн заказов за одну неделю. К концу месяца Delivery Club прогнозирует новый рекорд в 4 млн выполненных заказов за месяц.

Доходы от платежей пользователей (IVAS) группы выросли на 10,6% против 7,9% в январе – марте 2019 г. и составили 4,6 млрд руб. Другие доходы компании выросли на 80,8% до 2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных