Mail.ru Group ждет падения рекламной выручки во II квартале

Mail.ru Group ждет падения рекламной выручки во II кварталеГруппа надеется на рост доходов от компьютерных игр
Выручка Mail.ru Group в I квартале 2020 г. выросла на 14,3% до 22,3 млрд руб., следует из неаудированного отчета интернет-компании по МСФО. В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. рост доходов группы замедлился в 1,5 раза – тогда ее выручка увеличилась на 21,9%. При этом текущий рост доходов Mail.ru Group оказался выше большинства прогнозов аналитиков, с которыми ознакомились «Ведомости».
Темпы выручки группы снижаются практически по всем направлениям ее работы. Самый большой бизнес группы – продажа интернет-рекламы, которая приносит около 40% доходов. В I квартале этот сегмент увеличился на 9,3% до 8,5 млрд руб. За аналогичный период прошлого года темпы роста рекламных доходов были в два раза выше – плюс 19,3%.
Во II квартале группа ожидает падения рекламной выручки, цитируются в сообщении группы слова ее гендиректора Бориса Добродеева: «Этот сегмент напрямую зависит от деловой активности и ее перспектив, на которые начали влиять COVID-19 и мартовский нефтяной шок».
Также в компании планируют, что рекламодатели станут более активно продвигать свои товары и услуги в социальных сетях. Это является трендом последних лет, а рост выручки входящей в Mail.ru Group соцсети «В контакте» в январе – марте на 20% – его отражением, отмечается в отчетности.
Частично нивелировать спад на рекламном рынке Mail.ru Group надеется за счет выручки от игрового сегмента. В I квартале 2020 г. этот бизнес вырос на 11,5% до 7,2 млрд руб. Уже в марте продажи игр, по словам Добродеева, начали демонстрировать «выраженный позитивный тренд», что обусловлено началом глобального перехода на самоизоляцию из-за распространения коронавируса. Аудитория игр в России начала расти с четвертой недели марта, указывает группа, в европейских странах это произошло на одну – две недели раньше.
Режим самоизоляции положительно сказался и на доходах от доставки: выручка Delivery Club в январе – марте выросла в 2,1 раза (108% за аналогичный период 2019 г.) и составила 1,8 млрд руб. В марте платформа достигла новой отметки – 3,78 млн заказов в месяц, что на 88% выше, чем годом ранее. В апреле Delivery Club впервые доставил 1 млн заказов за одну неделю. К концу месяца Delivery Club прогнозирует новый рекорд в 4 млн выполненных заказов за месяц.
Доходы от платежей пользователей (IVAS) группы выросли на 10,6% против 7,9% в январе – марте 2019 г. и составили 4,6 млрд руб. Другие доходы компании выросли на 80,8% до 2 млрд руб.