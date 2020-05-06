Бывший гендиректор Окко перешел на работу в ivi

Также к команде ivi присоединились Юрий Смагаринский и Мария Гречишникова. Смагаринский, занимавший до этого пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), назначен коммерческим директором ivi. Он сосредоточится на развитии дистрибуции и партнерств в России, а также полномасштабном развитии сервиса на рынках СНГ и мира. Гречишникова, ранее занимавшая позицию вице-президента по продажам и международным проектам продюсерской компании Star Media, назначена на позицию руководителя контентного направления ivi.