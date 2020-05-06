Бывший гендиректор Окко перешел на работу в ivi

Бывший гендиректор Окко перешел на работу в iviИван Гродецкий займется оперативным управлением видеосервиса
Бывший гендиректор Окко Иван Гродецкий назначен на должность исполнительного директора крупнейшего онлайн-кинотеатра России ivi, сообщил «Ведомостям» представитель ivi. Гродецкий руководил вторым по величине российским видеосервисом Okko (с 2019 г. входит в Rambler Group) c 2015 г., но в начале марта этого года покинул компанию.
В ivi Гродецкий сосредоточится на руководстве бизнесом компании в ее операционной деятельности. Должность предполагает прямое подчинение гендиректору и основателю ivi Олегу Туманову, который в свою очередь будет заниматься стратегическими вопросами развития компании, ключевыми бизнес-инициативами и партнерствами, а также работой с инвесторами.
Также к команде ivi присоединились Юрий Смагаринский и Мария Гречишникова. Смагаринский, занимавший до этого пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), назначен коммерческим директором ivi. Он сосредоточится на развитии дистрибуции и партнерств в России, а также полномасштабном развитии сервиса на рынках СНГ и мира. Гречишникова, ранее занимавшая позицию вице-президента по продажам и международным проектам продюсерской компании Star Media, назначена на позицию руководителя контентного направления ivi.
«В условиях динамично развивающегося рынка компетенция команды имеет ключевое значение, и я очень рад, что такие высококлассные специалисты станут частью нашей команды и приумножат усилия по построению лидирующей медийной компании нового типа в России», – прокомментировал назначения гендиректор ivi Олег Туманов.
Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2019 г., по данным исследовательской компании «ТМТ консалтинг», вырос на 50% до 17,1 млрд руб. (данные по РСБУ, без учета НДС). ivi, занимающий по итогам прошлого года 36% рынка, является крупнейшим игроком. Вторую позицию с долей рынка 24% занимает Оkko. Третье – видеосервис Megogo, его доля – 12%.