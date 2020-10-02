«Газпром-медиа» переформатирует телеканал «Супер»Планируется, что его возглавит Николай Картозия
«Газпром-медиа» принял решение переформатировать развлекательный телеканал «Супер», рассказали «Ведомостям» три сотрудника и топ-менеджер этого холдинга.
Канал будет переформатирован и ребрендирован — этот процесс начнется в начале 2021 г., знают два собеседника «Ведомостей». По их словам, управлять новым каналом, как планируется, будет гендиректор также входящего в «Газпром-Медиа» канала «Пятница!» Николай Картозия. Но окончательного решения о новой концепции канала пока нет, говорят собеседники «Ведомостей».
Представитель «Газпром-медиа» подтвердил «Ведомостям» информацию о переформатировании «Супер» и то, что руководить новым каналом будет Картозия. Сам Картозия заявил «Ведомостям», что планирует управлять новым каналом, но отметил, что деталями и планами сможет поделиться только через месяц.
Картозия отметил, что хотел бы сохранить творческий потенциал коллектива телеканала: « Я буду встречаться с командой и обсуждать дальнейшее развитие канала».
Телеканал «Супер» начал свою работу в январе 2018 г. Его создатели позиционируют его как канал «романтических комедий» для семейного просмотра, его целевая аудитория – зрители в возрасте 14-44 лет (контакты с такой аудиторией канал продает рекламодателям). Для запуска «Супер» холдинг «Газпром-медиа» привлек команду продюсеров студии Yellow, Black and White (YBW), до этого сотрудничавшую с конкурирующим холдингом «СТС Медиа».
Изначально планировалось, что основу программной сетки канала «Супер» составит библиотека YBW, в том числе выходившие до этого на канале СТС и ставшие популярными сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон». Но на презентации «Супер» в ноябре 2017 г. один из генпродюсеров YBW Виталий Шляппо рассказал, что «Супер» не будет использовать эту библиотеку, а команда студии займется созданием эксклюзивного контента. В числе проектов тогда назывался сериал «Фитнес», который начал выходить на «Супер» в октябре 2018 г., а осенью этого года на канале вышли премьерные серии уже четвертого сезона. «Супер» также показывал известные сериалы – американский «Друзья» и украинский «Сваты».
«Супер» стал шестым развлекательным каналом «Газпром-медиа». До этого в состав холдинга входили ТНТ, «ТВ 3», «Пятница» и «2x2», ТНТ4. Последний был запущен в 2016 г., он был создан полностью на основе библиотеки «Газпром-Медиа», но позже в эфире стал выходить и оригинальный контент — в частности, хэйт-шоу «Прожарка». Целевая аудитория ТНТ4 также, как и у «Супер», зрители в возрасте 14-44 лет.
По данным Mediascope по городам с населением более 100 тыс. человек (с августа 2019 г. учитывается и дачное телесмотрение), в 2019 г. в среднем в сутки «Супер» смотрели 1,4% зрителей России 14–44 лет, что выше доли ТНТ4 (1%) в той же аудитории за указанный период.
Запуск «Супер» на библиотеке YBW позволил бы каналу минимизировать издержки на старте, привлечь аудиторию популярными сериалами и, соответственно, рекламодателей, говорит топ-менеджер «Газпром-медиа». При этом, по его словам, у создателей канала изначально были планы по созданию собственных «больших проектов» и отказываться от них тогда никто не захотел. В результате рекламная выручка «Супер» не покрывала расходы канала — и все эти годы канал был дотационным, знают два собеседника «Ведомостей» в «Газпром-медиа». При этом ТНТ4 – рентабельный бизнес, утверждает один из собеседников «Ведомостей».
Переформатирование и ребрендинг «Супер», по словам топ-менеджера «Газпром-Медиа», вынужденное решение: рекламный рынок из-за пандемии коронавируса показывает отрицательную динамику и все режут затраты. По данным Ассоциации коммуникационных агентств, доходы телеканалов от рекламы в январе-июне этого года снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 73,4-74,4 млрд руб.
Команда YBW перестанет управлять «Супер», но саму продюсерская студия продолжит сотрудничество с «Газпром-медиа», говорят собеседники «Ведомостей» в холдинге. Представитель YBW переадресовал вопросы «Ведомостей» в «Газпром-медиа». YBW сосредоточится на производстве премьерного контента для активов холдинга «Газпром-медиа», подтвердил «Ведомостям» представитель этого холдинга.