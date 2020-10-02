«Газпром-медиа» переформатирует телеканал «Супер»

Изначально планировалось, что основу программной сетки канала «Супер» составит библиотека YBW, в том числе выходившие до этого на канале СТС и ставшие популярными сериалы «Кухня» и «Отель «Элеон». Но на презентации «Супер» в ноябре 2017 г. один из генпродюсеров YBW Виталий Шляппо рассказал, что «Супер» не будет использовать эту библиотеку, а команда студии займется созданием эксклюзивного контента. В числе проектов тогда назывался сериал «Фитнес», который начал выходить на «Супер» в октябре 2018 г., а осенью этого года на канале вышли премьерные серии уже четвертого сезона. «Супер» также показывал известные сериалы – американский «Друзья» и украинский «Сваты».