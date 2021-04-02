Бывшие топ-менеджеры Rambler запустили цифровой стартап

О создании инвестиционно-конструкторского бюро РАМТ «Ведомостям» рассказали его основатели – бывшие топ-менеджеры медиахолдинга Rambler Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян. ООО «РАМТ», по данным «СПАРК-Интерфакса», они зарегистрировали в январе 2021 г., компания принадлежит им в равных долях. РАМТ планирует оказывать услуги, связанные с запуском и развитием цифровых проектов для компаний из реального сектора экономики, бизнес которых сосредоточен в офлайн-сегменте. Речь идет о разработке стратегии и бизнес-планов, запуске и выведении новых цифровых проектов на целевые показатели, а также повышении операционной эффективности уже существующих, рассказал Тадевосян.