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Бывшие топ-менеджеры Rambler запустили цифровой стартап

Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян будут развивать цифровые проекты для компаний реального сектора
Тимур Бордюг
Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян /Rambler, РИА Новости

О создании инвестиционно-конструкторского бюро РАМТ «Ведомостям» рассказали его основатели – бывшие топ-менеджеры медиахолдинга Rambler Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян. ООО «РАМТ», по данным «СПАРК-Интерфакса», они зарегистрировали в январе 2021 г., компания принадлежит им в равных долях. РАМТ планирует оказывать услуги, связанные с запуском и развитием цифровых проектов для компаний из реального сектора экономики, бизнес которых сосредоточен в офлайн-сегменте. Речь идет о разработке стратегии и бизнес-планов, запуске и выведении новых цифровых проектов на целевые показатели, а также повышении операционной эффективности уже существующих, рассказал Тадевосян.

Совладельцы РАМТ в 2013–2020 гг. работали на руководящих должностях в медиахолдинге Rambler, но покинули компанию, после того как в прошлом году «Сбер» выкупил ее у Александра Мамута. Абрамян в декабре 2020 г. ушел с должности гендиректора Rambler Group. Тадевосян в начале марта 2021 г. покинул позицию гендиректора Rambler & Co, подразделения Rambler Group, объединяющего ее медиаактивы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных