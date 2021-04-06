Mail.ru Group подключает игровых стримеров к рекламе

Кабинет представляет собой автоматизированную систему, позволяющую размещать рекламные форматы на стриминговых платформах. DonationAlerts работает с площадками Twitch, YouTube, Smashcast, а также соцсетями «В контакте», «Одноклассники» (принадлежат Mail.ru Group) и Facebook, указано на официальном сайте DonationAlerts.