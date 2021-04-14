Mediascope может заняться измерениями наружной рекламы

Стороны рассматривают вхождение в капитал AdMetrix, сказал источник, близкий к Mediascope. Эту информацию подтвердил и собеседник «Ведомостей», близкий к AdMetrix. В обеих компаниях отказались комментировать предполагаемую сделку. При этом их представители заявили, что уже заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В Mediascope рассказали, что это позволит измерителю интегрировать дополнительные данные и расширить аналитические инструменты мониторинга рекламы. В AdMetrix говорят, что партнерство усилит экспертизу компании в сегменте наружной рекламы и позволит предложить рынку новые исследовательские продукты.