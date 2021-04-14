Mediascope может заняться измерениями наружной рекламы

Mediascope может заняться измерениями наружной рекламыКомпания ведет переговоры о вхождении в капитал AdMetrix
Исследовательская компания Mediascope, измеряющая аудиторию российских телеканалов, интернета, печатной прессы и радио, собирается заняться также измерениями наружной рекламы, знает источник «Ведомостей» на медиарынке. По его словам, Mediascope ведет переговоры о вхождении в капитал компании AdMetrix – основного российского поставщика данных об аудитории этого медиа.
Стороны рассматривают вхождение в капитал AdMetrix, сказал источник, близкий к Mediascope. Эту информацию подтвердил и собеседник «Ведомостей», близкий к AdMetrix. В обеих компаниях отказались комментировать предполагаемую сделку. При этом их представители заявили, что уже заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В Mediascope рассказали, что это позволит измерителю интегрировать дополнительные данные и расширить аналитические инструменты мониторинга рекламы. В AdMetrix говорят, что партнерство усилит экспертизу компании в сегменте наружной рекламы и позволит предложить рынку новые исследовательские продукты.