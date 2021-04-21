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Государство просубсидирует съемки зарубежных сериалов и фильмов в России

Проекты иностранных кинематографистов смогут получить возмещение части затрат на съемки в стране
Мария Истомина
Виталий Невар / ТАСС

Россиийский экспортный центр (РЭЦ) в конце апреля начнет принимать заявки от продюсеров зарубежных сериалов и фильмов на получение субсидий на возмещение части затрат на съемки в России, рассказала «Ведомостям» генеральный директор РЭЦ (центр — оператор программы) Вероника Никишина.

Программу так называемых «рибейтов», предусматривающую возмещение части затрат на съемки в России, правительство одобрило еще в ноябре 2019 г. По поручению кабмина ее разработал РЭЦ совместно с Минэкономразвития. В конце февраля 2020 г. было решено профинансировать реализацию пилотного проекта, на эти цели планировалось выделить 70 млн руб. Но помешала пандемия коронавируса, реализацию программы перенесли на 2021 г.

В этом году правительство увеличило финансирование пилотного проекта с 70 до 100 млн руб., деньги будут распределяться Минэкономразвития в этом году по результатам отбора заявок, говорит Никишина. В дальнейшем, как отметила она, размер программы может быть увеличен: «Это будет зависеть от того, насколько рибейты будут востребованы у продюсеров».

Бюджетный кодекс запрещает выплаты компенсаций нерезидентам, поэтому фактическими получателями субсидий станут российские партнеры зарубежных съемочных групп, следует из постановления правительства. Претендовать на выплаты в размере от 30 до 40% от понесенных затрат на производство в России смогут создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов, следует из постановления правительства. Система рибейтов, будет распространяться не только на кино- и телевизионный контент, но и на проекты для интернет-платформ. Отбирать сериалы и фильмы будет экспертный совет, в состав которого войдут представители Минкультутры, Минэкономразвития, РЭЦ, а также продюсеры.

На повышенный размер субсидии смогут претендовать проекты, основанные на событиях, связанных с историей, культурой, религией, мифологией России. Размер рибейта также будет зависеть от продолжительности съемок в России, состава съемочной группы, количества потраченных денег. Так, максимальную выплату за съемки в России продюсеры смогут получить в случае, если работы велись более 19 дней, в составе группы будет не менее 80% россиян и на сам проект в нашей стране будет потрачено не менее 75 млн руб.

Рибейты действуют сейчас более чем в 40 странах мира, следует из глобального отчета Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI). Местные власти таким образом поощряют иностранных продюсеров, во-первых, снимать местные достопримечательности и затем показывать их в своих фильмах, тем самым продвигая страну и ее культуру. Во-вторых, иностранные продюсеры привлекают местные команды, тем самым повышая уровень их компетенций. В-третьих, проведение съемок на территории страны развивает ее экономику — съемочные группы оставляют деньги в гостиницах, ресторанах, арендуют технику и транспорт. Максимальную ставку рибейтов в размере 75% продюсерам предлагают власти островного государства Фиджи. В Европе максимальная ставка (35%) действует в Нидерландах и Румынии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных