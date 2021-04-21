Государство просубсидирует съемки зарубежных сериалов и фильмов в России

Бюджетный кодекс запрещает выплаты компенсаций нерезидентам, поэтому фактическими получателями субсидий станут российские партнеры зарубежных съемочных групп, следует из постановления правительства. Претендовать на выплаты в размере от 30 до 40% от понесенных затрат на производство в России смогут создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов, следует из постановления правительства. Система рибейтов, будет распространяться не только на кино- и телевизионный контент, но и на проекты для интернет-платформ. Отбирать сериалы и фильмы будет экспертный совет, в состав которого войдут представители Минкультутры, Минэкономразвития, РЭЦ, а также продюсеры.