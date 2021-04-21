Государство просубсидирует съемки зарубежных сериалов и фильмов в России

Государство просубсидирует съемки зарубежных сериалов и фильмов в РоссииПроекты иностранных кинематографистов смогут получить возмещение части затрат на съемки в стране
Россиийский экспортный центр (РЭЦ) в конце апреля начнет принимать заявки от продюсеров зарубежных сериалов и фильмов на получение субсидий на возмещение части затрат на съемки в России, рассказала «Ведомостям» генеральный директор РЭЦ (центр — оператор программы) Вероника Никишина.
Программу так называемых «рибейтов», предусматривающую возмещение части затрат на съемки в России, правительство одобрило еще в ноябре 2019 г. По поручению кабмина ее разработал РЭЦ совместно с Минэкономразвития. В конце февраля 2020 г. было решено профинансировать реализацию пилотного проекта, на эти цели планировалось выделить 70 млн руб. Но помешала пандемия коронавируса, реализацию программы перенесли на 2021 г.
В этом году правительство увеличило финансирование пилотного проекта с 70 до 100 млн руб., деньги будут распределяться Минэкономразвития в этом году по результатам отбора заявок, говорит Никишина. В дальнейшем, как отметила она, размер программы может быть увеличен: «Это будет зависеть от того, насколько рибейты будут востребованы у продюсеров».
Бюджетный кодекс запрещает выплаты компенсаций нерезидентам, поэтому фактическими получателями субсидий станут российские партнеры зарубежных съемочных групп, следует из постановления правительства. Претендовать на выплаты в размере от 30 до 40% от понесенных затрат на производство в России смогут создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов, следует из постановления правительства. Система рибейтов, будет распространяться не только на кино- и телевизионный контент, но и на проекты для интернет-платформ. Отбирать сериалы и фильмы будет экспертный совет, в состав которого войдут представители Минкультутры, Минэкономразвития, РЭЦ, а также продюсеры.
На повышенный размер субсидии смогут претендовать проекты, основанные на событиях, связанных с историей, культурой, религией, мифологией России. Размер рибейта также будет зависеть от продолжительности съемок в России, состава съемочной группы, количества потраченных денег. Так, максимальную выплату за съемки в России продюсеры смогут получить в случае, если работы велись более 19 дней, в составе группы будет не менее 80% россиян и на сам проект в нашей стране будет потрачено не менее 75 млн руб.
Рибейты действуют сейчас более чем в 40 странах мира, следует из глобального отчета Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI). Местные власти таким образом поощряют иностранных продюсеров, во-первых, снимать местные достопримечательности и затем показывать их в своих фильмах, тем самым продвигая страну и ее культуру. Во-вторых, иностранные продюсеры привлекают местные команды, тем самым повышая уровень их компетенций. В-третьих, проведение съемок на территории страны развивает ее экономику — съемочные группы оставляют деньги в гостиницах, ресторанах, арендуют технику и транспорт. Максимальную ставку рибейтов в размере 75% продюсерам предлагают власти островного государства Фиджи. В Европе максимальная ставка (35%) действует в Нидерландах и Румынии.