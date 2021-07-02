Видеосервис Start запустит платный телеканал

В начале 2022 г. холдинг Start запустит в тестовую эксплуатацию платный телеканал, рассказала «Ведомостям» Юлия Миндубаева, гендиректор холдинга (помимо видеосервиса в него входят студия – производитель контента, агентство талантов и дистрибуционная компания). Канал, как планируется, войдет в пакеты крупных телекомоператоров. Название будущего канала и инвестиции в его запуск Миндубаева не раскрыла, назвав размер финансирования на этапе запуска «несущественным»: «Пока это административные расходы, связанные с регистрацией телеканала как СМИ, получение лицензии, небольшая команда и проч.».