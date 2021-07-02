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Видеосервис Start запустит платный телеканал

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Мария Истомина
Start монетизирует свой контент только по платной модели /Максим Стулов / Ведомости

В начале 2022 г. холдинг Start запустит в тестовую эксплуатацию платный телеканал, рассказала «Ведомостям» Юлия Миндубаева, гендиректор холдинга (помимо видеосервиса в него входят студия – производитель контента, агентство талантов и дистрибуционная компания). Канал, как планируется, войдет в пакеты крупных телекомоператоров. Название будущего канала и инвестиции в его запуск Миндубаева не раскрыла, назвав размер финансирования на этапе запуска «несущественным»: «Пока это административные расходы, связанные с регистрацией телеканала как СМИ, получение лицензии, небольшая команда и проч.».

Основу сетки телеканала, как рассказала Миндубаева, составят оригинальные проекты видеосервиса. На телеканале Start будут выходить сериалы и фильмы, премьера которых ранее состоялась на видеосервисе. Среди оригинальных проектов Start такие популярные сериалы, как «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Бывшие» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных