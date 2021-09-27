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НМГ подписала контракт с сыном Федора Бондарчука

Его студия «Видеопрокат» снимет не менее шести проектов за три года
Марина Бочкарева
Кадр со съемок сериала «Псих» / Видеопрокат / Национальная медиа группа (НМГ)

«Национальная медиа группа» (НМГ) заключила контракт на приоритетный показ проектов (first look deal) с компанией создателей сериалов Happy End и «Псих», студией «Видеопрокат», сообщил «Ведомостям» представитель НМГ и подтвердили совладельцы студии Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

Контракт заключен на три года с входящей в медиахолдинг «НМГ студией». За это время «Видеопрокат» должен разработать не менее 30 проектов, включающих не менее восьми сериалов и двух полнометражных фильмов в год с гарантированным запуском в производство не менее шести проектов, уточнили в НМГ. У «Видеопроката» уже есть несколько готовых и находящихся в разработке сценариев по соглашению с НМГ, говорит Киселев, он не стал раскрывать детали проектов. По его словам, до заключения сделки НМГ являлась единственным заказчиком проектов «Видеопроката» Happy End и «Псих».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных