НМГ подписала контракт с сыном Федора Бондарчука

Контракт заключен на три года с входящей в медиахолдинг «НМГ студией». За это время «Видеопрокат» должен разработать не менее 30 проектов, включающих не менее восьми сериалов и двух полнометражных фильмов в год с гарантированным запуском в производство не менее шести проектов, уточнили в НМГ. У «Видеопроката» уже есть несколько готовых и находящихся в разработке сценариев по соглашению с НМГ, говорит Киселев, он не стал раскрывать детали проектов. По его словам, до заключения сделки НМГ являлась единственным заказчиком проектов «Видеопроката» Happy End и «Псих».