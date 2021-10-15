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«Централ партнершип» будет эксклюзивно прокатывать фильмы Yellow Black & White

Совокупный бокс-офис кинокартин этой студии, вышедших с 2014 г., уже превысил 10 млрд рублей
Мария Истомина
Соглашение рассчитано на четыре года и включает в себя права на кинотеатральный прокат, а также телевизионные права на 40 полнометражных фильмов студии. Среди них – первый художественный фильм, снятый в космосе, «Вызов» (на фото актриса Юлия Пересильд, которая отправилась на МКС для съемок этого фильма) / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Крупнейший в России кинодистрибутор «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») подписал эксклюзивный контракт с Yellow Black & White (YBW) на прокат фильмов студии. Об этом рассказали «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин и генпродюсер YBW Денис Жалинский. Документ вступит в силу с 2022 г.

YBW известна в первую очередь как создатель самого кассового отечественного фильма «Холоп». Премьера этой комедии с Милошем Биковичем в главной роли состоялась в декабре 2019 г. Ее кассовые сборы составили 3,1 млрд руб. (здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино). Компании уже сотрудничали ранее, ЦПШ была как раз соинвестором и прокатчиком «Холопа», а также выпускала в прокат ряд других фильмов YBW.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных