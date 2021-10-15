«Централ партнершип» будет эксклюзивно прокатывать фильмы Yellow Black & White

Соглашение рассчитано на четыре года и включает в себя права на кинотеатральный прокат, а также телевизионные права на 40 полнометражных фильмов студии. Среди них – первый художественный фильм, снятый в космосе, «Вызов» (на фото актриса Юлия Пересильд, которая отправилась на МКС для съемок этого фильма) / Рамиль Ситдиков / РИА Новости