«Централ партнершип» будет эксклюзивно прокатывать фильмы Yellow Black & White

«Централ партнершип» будет эксклюзивно прокатывать фильмы Yellow Black & WhiteСовокупный бокс-офис кинокартин этой студии, вышедших с 2014 г., уже превысил 10 млрд рублей
Крупнейший в России кинодистрибутор «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») подписал эксклюзивный контракт с Yellow Black & White (YBW) на прокат фильмов студии. Об этом рассказали «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин и генпродюсер YBW Денис Жалинский. Документ вступит в силу с 2022 г.
YBW известна в первую очередь как создатель самого кассового отечественного фильма «Холоп». Премьера этой комедии с Милошем Биковичем в главной роли состоялась в декабре 2019 г. Ее кассовые сборы составили 3,1 млрд руб. (здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино). Компании уже сотрудничали ранее, ЦПШ была как раз соинвестором и прокатчиком «Холопа», а также выпускала в прокат ряд других фильмов YBW.
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