Впервые с начала пандемии российский кинопрокат вышел в плюс

Сборы российских кинотеатров в сентябре 2021 г. впервые с начала пандемии превысили показатели того же месяца 2019 г., указывает Фонд кино в своем отчете по отечественному кинопрокату за первые три квартала 2021 г. В этом месяце во всех кинотеатрах продали 11,8 млн билетов, что на 2,2% выше значения сентября 2019 г. В деньгах рост по сравнению с показателями сентября позапрошлого года составил 16,1% – с 2,94 млрд до 3,41 млрд руб. Эти данные «Ведомостям» подтвердили в крупнейших киносетях – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Киномаксе» и «Каро», отметив, что рост их выручки и посещаемости в сентябре 2021 г. увеличился на 20–30% по отношению к сентябрю 2019 г.