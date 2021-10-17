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Впервые с начала пандемии российский кинопрокат вышел в плюс

Хотя в 68 из 85 российских регионов продолжают действовать ограничения работы кинотеатров
Мария Истомина
До конца года киносети ожидают выхода ряда крупных релизов / Михаил Терещенко / ТАСС

Сборы российских кинотеатров в сентябре 2021 г. впервые с начала пандемии превысили показатели того же месяца 2019 г., указывает Фонд кино в своем отчете по отечественному кинопрокату за первые три квартала 2021 г. В этом месяце во всех кинотеатрах продали 11,8 млн билетов, что на 2,2% выше значения сентября 2019 г. В деньгах рост по сравнению с показателями сентября позапрошлого года составил 16,1% – с 2,94 млрд до 3,41 млрд руб. Эти данные «Ведомостям» подтвердили в крупнейших киносетях – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Киномаксе» и «Каро», отметив, что рост их выручки и посещаемости в сентябре 2021 г. увеличился на 20–30% по отношению к сентябрю 2019 г.

Таких показателей удалось достичь на фоне ограничений работы кинотеатров из-за распространения коронавируса. Сейчас, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров, они в том или ином виде действуют в 68 из 85 регионов страны. В большинстве своем эти ограничения касаются заполняемости залов. К примеру, в 57 российских регионах этот показатель не может превышать 50%. В части регионов планка ниже и составляет 25–30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных