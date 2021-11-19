RTVI может вернуться в украинский телеэфир

RTVI может вернуться в украинский телеэфирКиевский суд изменил решение о запрете вещания телеканала
Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу телеканала RTVI на постановление городского Административного суда, отказавшего телекомпании в отмене решения Нацсовета Украины о запрете вещания RTVI, указано в постановлении, с которым ознакомились «Ведомости».
Телекомпания оспаривала действовавшее в стране с марта 2020 г. решение Национального совета, которое запрещало его работу на территории Украины. Теперь телеканал рассчитывает вернуться в украинский телеэфир, это может случиться уже до конца года, заявила «Ведомостям» глава телекомпании Ольга Пивень.
Нацсовет запретил показ RTVI потому, что выявил среди его программ и фильмов выступления российских актеров и политиков, которые, по мнению властей страны, могут представлять угрозу национальной безопасности Украины, указано в документе 2020 г. Среди таких актеров и политиков украинские чиновники выделили Федора Бондарчука, Владимира Меньшова и Наталью Поклонскую.
В резюмирующей части решения, которое впоследствии и оспаривала телекомпания, было перечислено четыре пункта. Первый объявлял телеканал не соответствующим требованиям европейской конвенции международного вещания, второй пункт (на основании первого) исключал RTVI из действующего на территории Украины перечня телеканалов, которые удовлетворяют требованиям европейской лицензии. Третий и четвертый пункты касались контроля исполнения первых двух.
«Мы оспаривали два основных пункта решения Нацсовета 2020 г.: о соответствии RTVI требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании телеканалов и о включении RTVI в украинский перечень каналов, соответствующих требованиям этой самой конвенции», – пояснила «Ведомостям» Ольга Пивень. Она уточнила, что телеканал работает по полученной в Испании европейской лицензии и конвенции трансграничного телевидения.
«Суд встал на нашу сторону в том, что наш канал соответствует требованиям ратифицированной Украиной европейской конвенции и не нарушал требований европейской лицензии. Поэтому апелляционный суд постановил отменить первый пункт решения Нацсовета. Второй же пункт суд оставил в силе потому, что сам по себе этот действующий в Украине реестр является рекомендательным. То есть, даже если телеканала в нем нет, это не означает, что местным провайдерам запрещено включать его в свои пакеты», – рассказала Пивень.
По ее словам, теперь RTVI намерен возобновить переговоры с украинскими провайдерами о вещании телеканала на территории страны – как в интернете, так и в пакете кабельных операторов. «Этот вопрос будет лежать в плоскости экономических интересов, юридических препятствий к возобновлению нашего вещания в Украине мы не видим», – резюмировала CEO RTVI.
Решение украинского суда выглядит «половинчатым», полагают опрошенные «Ведомостями» юристы.
«На мой взгляд, данное решение суда содержит в себе парадокс», – рассуждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, с одной стороны, суд указывает на то, что исключение RTVI из перечня иностранных телеканалов не нарушает его интересов, поскольку не говорит о запрете его работы в стране. «С другой стороны, суд признает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания является единственным органом государственной власти, который уполномочен выдавать, отзывать или приостанавливать действие лицензии на осуществление вещания на территории государства», – отмечает юрист. И эти решения принимаются Нацсоветом на основании упомянутого перечня. «То есть, да, действительно, сам документ является информационным, но его содержание оказывает непосредственное влияние на принятие решений Национальным советом», – продолжил он.
Исходя из этого, считает Федюкин, второй пункт может «прямо нарушать законные интересы» RTVI, поскольку отсутствие канала в перечне может быть основанием для местных провайдеров в отказе от сотрудничества с телекомпанией.
«Отказ в признании этого положения незаконным фактически обесценивает решение суда в пользу истца по первому пункту, поскольку фактически решение регулятора о запрете вещания суд не отменил», – подчеркнул управляющий партнер, порекомендовав RTVI подать кассационную жалобу в Верховный суд для защиты своих интересов.
«Решение действительно выглядит достаточно половинчато», – согласен с коллегой управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, указывая на «очевидную причинно-следственную связь» между двумя пунктами решения Нацсовета. «По логике закона никто не может нести ответственность за нарушение, которого не совершал. Если суд признает, что Нацсовет не имел полномочий выносить решение о несоответствии, это означает, что нет фактов, указывающих на нарушения со стороны RTVI. А если нет нарушения, то не может быть и ответственности за него в виде санкции, такой как исключение из перечня, ведь по сути для этого нет законных оснований», – рассуждает юрист.
Иккерт рекомендует RTVI обратиться в Национальный совет с требованием об отмене этого решения. «В случае отказа, на мой взгляд, вполне можно добиваться признания такого отказа незаконным – опять же, путем обращения в суд», – резюмировал управляющий партнер «Иккерт и партнеры».