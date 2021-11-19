RTVI может вернуться в украинский телеэфир

«Решение действительно выглядит достаточно половинчато», – согласен с коллегой управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, указывая на «очевидную причинно-следственную связь» между двумя пунктами решения Нацсовета. «По логике закона никто не может нести ответственность за нарушение, которого не совершал. Если суд признает, что Нацсовет не имел полномочий выносить решение о несоответствии, это означает, что нет фактов, указывающих на нарушения со стороны RTVI. А если нет нарушения, то не может быть и ответственности за него в виде санкции, такой как исключение из перечня, ведь по сути для этого нет законных оснований», – рассуждает юрист.