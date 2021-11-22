Президент Медиа-коммуникационного союза вернется в «Газпром-медиа»

В ближайшее время президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин выйдет на работу в «Газпром-медиа», рассказали «Ведомостям» два собеседника в «Газпром-медиа», собеседник на рынке спутникового ТВ и двое знакомых Демина. В этом медиахолдинге он будет курировать направление платного телевидения. В его ведении, в частности, будет работа спутникового оператора «НТВ-плюс» и компания по производству и дистрибуции тематических каналов «Ред медиа», утверждают три собеседника «Ведомостей».