Президент Медиа-коммуникационного союза вернется в «Газпром-медиа»В медиахолдинге Михаил Демин будет отвечать за развитие направления платного ТВ
В ближайшее время президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин выйдет на работу в «Газпром-медиа», рассказали «Ведомостям» два собеседника в «Газпром-медиа», собеседник на рынке спутникового ТВ и двое знакомых Демина. В этом медиахолдинге он будет курировать направление платного телевидения. В его ведении, в частности, будет работа спутникового оператора «НТВ-плюс» и компания по производству и дистрибуции тематических каналов «Ред медиа», утверждают три собеседника «Ведомостей».
«Михаил Демин, возможно, присоединится к команде «Газпром-медиа», заявил «Ведомостям» представитель «Газпром-медиа», не раскрыв деталей, чем именно Демин займется в холдинге: «Как только будет дополнительная информация, мы проинформируем». «Комментировать что-либо преждевременно», – заявил «Ведомостям» сам Демин. Представитель «НТВ-плюс» не подтвердил и не опроверг информацию о возможном переходе Демина в холдинг. В пресс-службе «Ред медиа» не ответили на запрос «Ведомостей».