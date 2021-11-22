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Президент Медиа-коммуникационного союза вернется в «Газпром-медиа»

В медиахолдинге Михаил Демин будет отвечать за развитие направления платного ТВ
Марина Тюняева (Бочкарёва) Мария Истомина
Михаил Демин уже работал в структурах «Газпром-медиа» / Андрей Гордеев / Ведомости

В ближайшее время президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин выйдет на работу в «Газпром-медиа», рассказали «Ведомостям» два собеседника в «Газпром-медиа», собеседник на рынке спутникового ТВ и двое знакомых Демина. В этом медиахолдинге он будет курировать направление платного телевидения. В его ведении, в частности, будет работа спутникового оператора «НТВ-плюс» и компания по производству и дистрибуции тематических каналов «Ред медиа», утверждают три собеседника «Ведомостей».

«Михаил Демин, возможно, присоединится к команде «Газпром-медиа», заявил «Ведомостям» представитель «Газпром-медиа», не раскрыв деталей, чем именно Демин займется в холдинге: «Как только будет дополнительная информация, мы проинформируем». «Комментировать что-либо преждевременно», – заявил «Ведомостям» сам Демин. Представитель «НТВ-плюс» не подтвердил и не опроверг информацию о возможном переходе Демина в холдинг. В пресс-службе «Ред медиа» не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных