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МВД проверит Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Платформу могут оштрафовать на 1 млн рублей вслед за «Муз-ТВ»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Подборка, на которую обратила внимание Баранец, действительно опубликована на сайте Netflix, это несколько сотен сериалов и фильмов, в которых речь идет о жизни представителей ЛГБТ-сообщества / Unsplash

Министерство внутренних дел рассматривает обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец, в котором та пожаловалась на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+». Соответствующее уведомление общественница получила от МВД в ответ на свой запрос, рассказала она «Ведомостям». Это обращение сейчас рассматривает московское управление МВД, подтвердил «Ведомостям» собеседник в правоохранительных органах. Для ответов на такие запросы закон предусматривает 30-дневный срок, напомнил он.

Баранец направила свое обращение в МВД 10 ноября, указано в документе, с копией которого ознакомились «Ведомости». В нем она обратила внимание на то, что на платформе демонстрируется целая подборка сериалов и фильмов, посвященная ЛГБТ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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