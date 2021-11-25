МВД проверит Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Министерство внутренних дел рассматривает обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец, в котором та пожаловалась на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+». Соответствующее уведомление общественница получила от МВД в ответ на свой запрос, рассказала она «Ведомостям». Это обращение сейчас рассматривает московское управление МВД, подтвердил «Ведомостям» собеседник в правоохранительных органах. Для ответов на такие запросы закон предусматривает 30-дневный срок, напомнил он.