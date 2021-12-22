«Газпром-медиа» купила одну из старейших российских радиостанций – «Балтику»Она будет переформатирована в молодежную радиостанцию Like FM
Медиахолдинг «Газпром-медиа» купил частоту 104,8 МГц, на которой до 2016 г. вещала радиостанция «Балтика», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к холдингу. Эта радиостанция, запущенная в 1991 г., – одна из старейших частных радиостанций в современной России. Сделка действительно закрыта, сообщил представитель «Газпром-медиа», но деталей не раскрыл.
Как следует из данных СПАРК, «Газпром-медиа» стала единственным собственником учредителя этой радиостанции в конце октября 2021 г. Прежними владельцами компании были «Национальная медиа группа» (НМГ, 25%) и предприниматель Сергей Руднов (75%). Это сын основателя радиостанции и холдинга «Балтийская медиагруппа» Олега Руднова, который умер в 2015 г. Тогда радиостанцию передали в управление медиаменеджеру, основателю портала Life Араму Габрелянову, который также управлял принадлежащей НМГ газетой «Известия». В 2016 г. радиостанция «Балтика» прекратила свое вещание. Последнее время на ее частоте транслировали аудиодорожку телеканала Iz.ru, входящего в НМГ.