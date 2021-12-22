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«Газпром-медиа» купила одну из старейших российских радиостанций – «Балтику»

Она будет переформатирована в молодежную радиостанцию Like FM
Ведомости
В 2016 г. радиостанция «Балтика» прекратила свое вещание / instagram.com/baltikafm

Медиахолдинг «Газпром-медиа» купил частоту 104,8 МГц, на которой до 2016 г. вещала радиостанция «Балтика», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к холдингу. Эта радиостанция, запущенная в 1991 г., – одна из старейших частных радиостанций в современной России. Сделка действительно закрыта, сообщил представитель «Газпром-медиа», но деталей не раскрыл.

Как следует из данных СПАРК, «Газпром-медиа» стала единственным собственником учредителя этой радиостанции в конце октября 2021 г. Прежними владельцами компании были «Национальная медиа группа» (НМГ, 25%) и предприниматель Сергей Руднов (75%). Это сын основателя радиостанции и холдинга «Балтийская медиагруппа» Олега Руднова, который умер в 2015 г. Тогда радиостанцию передали в управление медиаменеджеру, основателю портала Life Араму Габрелянову, который также управлял принадлежащей НМГ газетой «Известия». В 2016 г. радиостанция «Балтика» прекратила свое вещание. Последнее время на ее частоте транслировали аудиодорожку телеканала Iz.ru, входящего в НМГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных