Netflix придется соблюдать российские законы

Netflix придется соблюдать российские законыО запрете пропаганды ЛГБТ и российском происхождении владельцев
Роскомнадзор внес компанию Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, указано в реестре на сайте ведомства. Теперь видеосервису придется выполнять требования российского законодательства — в частности, о запрете пропаганды ЛГБТ — а также доказать российское происхождение.
Соответствующая запись с названием компании (оператором сервиса Netflix в России является «Развлекательный онлайн-сервис», принадлежащий Национальной Медиа Группе) и гиперссылкой на сайт Netflix появилась в реестре Роскомнадзора 28 декабря.
В 2017 г. законом были введены нормы, в соответствии с которыми видеосервисы не должны допускать распространение контента телеканалов, у которых нет лицензии, обязаны осуществлять возрастную маркировку контента, а также выполнять другие требования российского законодательства. Но иностранные видеосервисы, оказывающие сейчас услуги на российском рынке, не включены в соответствующий реестр Роскомнадзора, и не исполняли эти требования, говорилось в письме Ассоциации «Интернет-видео» АИВ, (объединяет крупнейшие российские видеосервисы ivi, Okko, Megogo и др.), которое она направляла Роскомнадзору в мае этого года с требованием включить Netflix в реестр.
Закон требует внесения в реестр всех видеосервисов, число подписчиков которых превысило 100 000 человек, Netflix давно преодолел этот рубеж. Исходя из того, что выручка оператора Netflix в России за 2020 год составила порядка 463 млн руб, а сама компания начала работать в октябре, при минимальной стоимости подписки около 600 руб. и с учетом всевозможных промо-акций, эту выручку сервису могли принести порядка 400 000 пользователей, привел расчеты Карен Казарян, директор института исследований интернета. По его оценке, в 2021 году сервис вырос на 50%, так что реальная аудитория сервиса на данный момент еще больше может составлять до 700 тысяч реально платящих подписчиков. С ним согласен и Алексей Бырдин, глава Ассоциации «Интернет-видео».
За что жаловались на Netflix
В конце ноября на Netflix в МВД пожаловалась уполномоченный по делам семьи Ольга Баранец. Ее претензии вызвала подборка сериалов и фильмов на платформе, в которых речь шла о жизни героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Часть из этих проектов, по информации Баранец, демонстрировалась под маркировкой 16+, тогда как такой контент, согласно российскому законодательству, должен показываться только совершеннолетним пользователям. В МВД сообщали, что рассматривают это обращение. Но о решении, а тем более санкциях к сервису, пока ничего не известно.
Само по себе включение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов означает то, что теперь на сервис полностью распространяются нормы российского законодательства и при необходимости сервис может быть привлечен к ответственности, говорит Бырдин. Он не помнит прецедентов, когда Netflix привлекался к ответственности за какие-либо нарушения.
К российским видеосервисам Роскомнадзор применяет меры регулирования. К примеру, в ноябре этого года регулятор составил протокол в отношении российского видеосервиса Megogo за нарушение возрастной маркировки фильма «Никто не знает про секс». На нем стояла маркировка 16+, а не 18+, при этом в картине был мат и сцены секса.
Кроме того, согласно законодательству с момента признания сервиса аудиовизуальным его владелец в течение двух месяцев должен представить в Роскомнадзор документы о том, что он соответствует установленным требованиям, сообщила «Ведомостям» Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). По ее словам, среди этих требований есть пункт о том, что владельцем платформы может быть только российское лицо. В противном случае иностранное владение представители сервиса должны будут согласовать с правительственной комиссией. Владельцем 100% компании, по данным СПАРК, является АО «Национальная медиа группа», головная структура одноименного холдинга, однако конечные бенефициары сервиса не имеют с Россией ничего общего.
Кроме того, в реестре Роскомнадзора владельцем домена netflix.com указан оператор сервиса в России, входящая в НМГ компания «Развлекательный онлайн-сервис», обратил внимание глава ассоциации «Интернет-видео». «Но как можно убедиться из открытых источников, владельцем и сайта, и приложения Netflix является одноименная американская компания. На мой взгляд, фактически компания НМГ не может контролировать содержание Netflix.com и не может считаться владельцем сервиса», – добавил эксперт, отметив, что в этом вопросе еще предстоит «разобраться регуляторам».
Еще один требование, которое участники рынка находят забавным, Netflix придется выполнять с 1 марта 2022 года. С этого дня все другие онлайн-кинотеатры из реестра Роскомнадзора, должны будут на своей главной странице бесплатно показывать 20 общедоступных телеканалов первого и второго цифрового мультиплекса. «Хочу включить телеканал «Спас» на главной странице Netflix», – смеется Алексей Бырдин.