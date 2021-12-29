Netflix придется соблюдать российские законы

Закон требует внесения в реестр всех видеосервисов, число подписчиков которых превысило 100 000 человек, Netflix давно преодолел этот рубеж. Исходя из того, что выручка оператора Netflix в России за 2020 год составила порядка 463 млн руб, а сама компания начала работать в октябре, при минимальной стоимости подписки около 600 руб. и с учетом всевозможных промо-акций, эту выручку сервису могли принести порядка 400 000 пользователей, привел расчеты Карен Казарян, директор института исследований интернета. По его оценке, в 2021 году сервис вырос на 50%, так что реальная аудитория сервиса на данный момент еще больше может составлять до 700 тысяч реально платящих подписчиков. С ним согласен и Алексей Бырдин, глава Ассоциации «Интернет-видео».