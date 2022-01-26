«Национальная медиа группа» получила контроль в СП с Джанибекяном

«Национальная медиа группа» получила контроль в СП с ДжанибекяномПартнеры будут производить оригинальный контент для онлайн-платформ
«Национальная медиа группа» (НМГ) получила 51% в ООО «Ориджиналс продакшн», следует из данных ЕГРЮЛ. Это юрлицо – СП НМГ с основателем Comedy Club Артуром Джанибекяном, пояснил представитель медиахолдинга. Компания зарегистрирована 26 января. Оставшиеся 49% – у Джанибекяна, он же стал гендиректором этой компании.
СП займется производством контента для онлайн-платформ, для этого планируют привлечь кадры из продюсерской среды, рассказал «Ведомостям» представитель НМГ. Для каких именно видеосервисов СП будет производить проекты, сколько всего их будет выпускаться в год и кого планируется привлечь для их создания, – партнеры не раскрывают. О том, что НМГ и Джанибекян создают СП, рассказывали «Ведомостям» в декабре собеседники в «Газпром-медиа», «Сбере» и источник, близкий к НМГ. По словам последнего, одним из заказчиков контента у «Ориджиналс продакшн» станет принадлежащий «Сберу» видеосервис Оkko. Также собеседники «Ведомостей» говорили о возможном переходе в это СП Александра Дулерайна, об уходе с поста генпродюсера канала ТНТ стало известно в конце прошлого года.
Артур Джанибекян с 2000-х гг. сотрудничал, а затем был и топ-менеджером главного конкурента НМГ – холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ). В 2007 г. продюсер запустил продюсерскую компанию Comedy Club Production. Среди наиболее известных программ, произведенных студией, – Comedy Club, Comedy Woman, «Танцы», «Импровизация» и др. В 2017 г. ГПМ консолидировал 100% этого продакшна. С января 2022 г. у Джанибекяна начал действовать новый контракт с ГПМ, который подразумевает эксклюзив на создание контента для его телевизионных каналов. А вот на производство контента для интернета продюсер получил полную свободу.
У НМГ уже есть СП – созданные в 2019-2020 гг. Star Media Vision (с крупным производителем сериалов – Star Media) и Mars Media Vision (с кинокомпанией «Марс медиа энтертейнмент»). Анонсировалось, что партнеры будут заниматься производством контента для телеканалов и digital-ресурсов НМГ. Сериал «Чики», созданный НМГ в партнерстве с «Марс медиа», получил широкую известность. Со Star Media холдинг произвел сериал «Ваша честь», который является адаптацией израильского сериала «Судья» 2017 г. Премьера этих сериалов состоялась на видеосервисе НМГ – more.tv
Также НМГ напрямую или через свои активы – «СТС медиа» и контентную «дочку» «НМГ студия» владеет долями в компании – производителе сериалов Art Pictures Vision и производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio (совладелец обеих компаний – режиссер Федор Бондарчук), кинокомпании «Водород», анимационной студии «Метрафильмс». В 2021 г. НМГ объявила об изменениях в структуре управления «НМГ студии» и о планах по увеличению в пять раз производства сериалов. В этом году, в частности, планируется выпустить более 20 сериалов. При этом сниматься они будут приоритетно для интернет-платформ.
Создание СП – это, с одной стороны, уже в какой-то степени старомодное явление на медиарынке, где эксклюзивные и first look сделки стали в последнее время частым явлением, рассуждает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов: «С другой – это вопрос приоритетов. И СП – более подходящая форма, если у партнеров долгосрочные планы, которые имеют под собой надежную финансовую базу. Наличие партнера в лице Okko таковой не может являться в полной мере, поскольку никто не может дать гарантий, что производимый СП контент будет отвечать ожиданиям заказчика и его целевой аудитории». Есть ли у Okko понимание ожиданий и сама по себе контентная политика – это открытый вопрос, добавил эксперт: «Но ярких контентных событий на Okko не припоминаю».
Успешны или нет запущенные ранее НМГ СП – пока делать выводы преждевременно, поскольку цикл создания проектов может занять несколько лет, говорит главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Сотрудничество с Джанибекяном в рамках СП, возможно, связано с распределением прав на произведенный контент между партнерами. В СП они, вероятно, делятся между партнерами поровну, а в случае производства по заказу зачастую полностью отходят заказчику». Джанибекян – хорошее приобретение для НМГ и заказчиков контента СП, на его счету как сопродюсера ряд успешных проектов – помимо Comedy Club, это, например, сериал «Домашний арест», резюмировал эксперт.