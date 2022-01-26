«Национальная медиа группа» получила контроль в СП с Джанибекяном

Создание СП – это, с одной стороны, уже в какой-то степени старомодное явление на медиарынке, где эксклюзивные и first look сделки стали в последнее время частым явлением, рассуждает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов: «С другой – это вопрос приоритетов. И СП – более подходящая форма, если у партнеров долгосрочные планы, которые имеют под собой надежную финансовую базу. Наличие партнера в лице Okko таковой не может являться в полной мере, поскольку никто не может дать гарантий, что производимый СП контент будет отвечать ожиданиям заказчика и его целевой аудитории». Есть ли у Okko понимание ожиданий и сама по себе контентная политика – это открытый вопрос, добавил эксперт: «Но ярких контентных событий на Okko не припоминаю».