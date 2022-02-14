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Кинематографисты выступили против проекта Минкульта о сохранении духовных ценностей

Министерство приостановило общественное обсуждение этого документа
Мария Истомина
Президент «Кинотавра» продюсер Александр Роднянский и режиссер Федор Бондарчук. / Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Деятели кино направили министру культуры Ольге Любимовой письмо, в котором выразили «крайнюю обеспокоенность» в связи с возможностью принятия проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Обращение в редакцию «Ведомостей» направлено пресс-службой кинокомпании  Art Pictures Studio, совладельцем которой является режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Бондарчук подтвердил «Ведомостям» его подлинность и факт направления в Минкультуры. 

Среди подписантов обращения – более 30 ведущих российских продюсеров, режиссеров и сценаристов. Их числе – Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Александр Роднянский, Эдуард Илоян, Авдотья Смирнова, Валерий Федорович и Евгений Никишов, Андрей Звягинцев, Данила Козловский и др. 

Проект Основ был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева во взаимодействии с экспертами. Документ был размещен на портале нормативных правовых актов в конце декабря 2021 г. В документе говорится, что государство рассматривает традиционные ценности как основу российского общества.

Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций». 

Противодействие распространению деструктивной идеологии и защиту россиян от внешнего информационно-психологического воздействия авторы документа выделяют как ключевые направления. Приоритетом также является сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, в том числе защита института брака «как союза мужчины и женщины». 

Данный документ в его «нынешней форме» не будет способствовать сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, а может только навредить, уверены кинематографисты. 

«Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы», – говорится в их обращении Любимовой.   

По мнению подписантов письма, действующих сегодня законодательных актов более чем достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры, а существующие институты государственной поддержки нашей отрасли – Минкультуры, Фонд кино, Институт развития интернета – обладают экспертизой и всей полнотой принятия решений. 

Представитель Минкультуры не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, получило ли министерство обращение от кинематографистов. Но собеседник уточнил, что общественное обсуждение приостановлено. Это, по словам представителя Минкультуры, необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков. 

«В обществе, в профессиональной среде прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сообщил «Ведомостям» представитель Минкультуры.

С момента размещения текста для общественного обсуждения в целом за документ проголосовали 100 760 пользователей портала, а против – 78 928, отметили в Минкультуры. Проект также прошел обсуждения на двух площадках, в том числе в Общественной палате РФ, с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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