Кинематографисты выступили против проекта Минкульта о сохранении духовных ценностей

Кинематографисты выступили против проекта Минкульта о сохранении духовных ценностейМинистерство приостановило общественное обсуждение этого документа
Деятели кино направили министру культуры Ольге Любимовой письмо, в котором выразили «крайнюю обеспокоенность» в связи с возможностью принятия проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Обращение в редакцию «Ведомостей» направлено пресс-службой кинокомпании Art Pictures Studio, совладельцем которой является режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Бондарчук подтвердил «Ведомостям» его подлинность и факт направления в Минкультуры.
Среди подписантов обращения – более 30 ведущих российских продюсеров, режиссеров и сценаристов. Их числе – Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Александр Роднянский, Эдуард Илоян, Авдотья Смирнова, Валерий Федорович и Евгений Никишов, Андрей Звягинцев, Данила Козловский и др.
Проект Основ был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева во взаимодействии с экспертами. Документ был размещен на портале нормативных правовых актов в конце декабря 2021 г. В документе говорится, что государство рассматривает традиционные ценности как основу российского общества.
Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».
Противодействие распространению деструктивной идеологии и защиту россиян от внешнего информационно-психологического воздействия авторы документа выделяют как ключевые направления. Приоритетом также является сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, в том числе защита института брака «как союза мужчины и женщины».
Данный документ в его «нынешней форме» не будет способствовать сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, а может только навредить, уверены кинематографисты.
«Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы», – говорится в их обращении Любимовой.
По мнению подписантов письма, действующих сегодня законодательных актов более чем достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры, а существующие институты государственной поддержки нашей отрасли – Минкультуры, Фонд кино, Институт развития интернета – обладают экспертизой и всей полнотой принятия решений.
Представитель Минкультуры не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, получило ли министерство обращение от кинематографистов. Но собеседник уточнил, что общественное обсуждение приостановлено. Это, по словам представителя Минкультуры, необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков.
«В обществе, в профессиональной среде прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сообщил «Ведомостям» представитель Минкультуры.
С момента размещения текста для общественного обсуждения в целом за документ проголосовали 100 760 пользователей портала, а против – 78 928, отметили в Минкультуры. Проект также прошел обсуждения на двух площадках, в том числе в Общественной палате РФ, с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей.